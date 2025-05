Promoções na App Store: Blood Glucose Monitor GlucoLog, 8bitWar: Apokalyps, Flashcards by SwiftStudy e mais!

Fechando esta semana com a nossa seleção de promoções na App Store!

O Blood Glucose Monitor GlucoLog, criado por Hussain Mustafa, é um utilitário para o acompanhamento de glicose e o nosso destaque do dia.

Desenhado com uma interface amigável, sem publicidades, o aplicativo serve para a inclusão de medições de glicose, concentrando as informações para pacientes diabéticos ou não em um só lugar.

Acesse relatórios e compartilhe com seu médico ou familiar, mostrando tendências e auxiliando em seu acompanhamento. Lembretes podem ser configurados para notificações de adição de leituras de açúcar no sangue, uso de insulina e outras medicações, pressão, peso, etc.

Na oferta especial do Indie App Santa, você terá acesso à versão Premium, sem custo. Para obter a oferta especial, após o download abra o aplicativo e selecione “Lifetime”, na parte inferior da tela, e confirme a compra interna — uma economia de R$80/ano!

Infelizmente não há suporte ao português, o que pode ser um problema para alguns usuários. De toda forma, se quiser aproveitar a promoção, baixe o app e envie a sugestão de tradução para o desenvolvedor.

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$360 em descontos:

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️