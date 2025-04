Vision Pro: interesse de desenvolvedores cai e apenas 2 apps nativos foram lançados em setembro, mostra pesquisa

Além da adesão tímida por parte dos consumidores, o Apple Vision Pro também parece não estar sendo muito atrativo para desenvolvedores. De acordo com um levantamento da Appfigures divulgado pelo Wall Street Journal, apenas dois apps nativos foram lançados na App Store do visionOS em todo o mês de setembro.

Para se ter uma ideia, no mês de fevereiro — em meio ao hype do lançamento do dispositivo — a empresa de análises contabilizou nada menos que 252 novos aplicativos lançados especialmente para o sistema. Em decadência, o número caiu para 54 já em março, tendo chegado a apenas 6 no mês de agosto.

Curiosamente, o número de apps não nativos lançados na App Store do visionOS, que anteriormente era menor que o de apps nativos, tornou-se superior nos últimos meses. Em fevereiro, por exemplo, eram 48; em março, 35; em agosto, 11; por último, em setembro, 8 (quatro vezes mais que o número de apps nativos).

A Appfigures também destacou um ritmo mais lento na adoção do sistema por desenvolvedores em relação a produtos como o iPhone e o Apple Watch. A empresa contabilizou a existência de cerca de 1.770 apps para o sistema, com apenas 34% deles tendo sido construída especificamente para o Vision Pro.

É um número bem menor que o divulgado pela Apple, que apontou a existência de mais de 2,5 mil apps para o Vision Pro em agosto. A Appfigures afirma que a diferença entre os dois dados pode se dar porque alguns apps não são usados o suficiente para que sua presença na loja possa ser facilmente detectada por terceiros.

Essa discrepância, inclusive, pode tornar os dados apresentados anteriormente não totalmente precisos; mas, de qualquer forma, eles servem para apontar uma tendência bastante preocupante para a Maçã, que já não conta com softwares famosos como o YouTube (embora um app esteja nos planos da plataforma), o Spotify e a Netflix no portfólio do dispositivo.

