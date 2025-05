Como criar grupos de pessoas e pets no app Fotos [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo nativo Fotos (Photos) reconhece os grupos de pessoas e pets que frequentemente aparecem juntos em fotos e vídeos, organizando-as em coleções de grupos.

Porém, é possível criar um grupo com qualquer combinação de pessoas e pets da coleção “Pessoas e Pets” de forma manual. A seguir, veja como criá-los usando um iPhone/iPad com o iOS/iPadOS 18 ou um Mac com o macOS Sequoia 15!

Como criar um grupo de pessoas e pets no Fotos pelo iPhone/iPad

Com o app Fotos aberto, toque na seção “Pessoas e Pets” e em “Criar” (na parte superior direita). Selecione as pessoas e/ou os pets que você deseja no grupo e selecione “Adicionar”.

Depois, toque no nome padrão, digite um nome personalizado para o grupo e vá em

“OK”.

Para editar ou apagar esse grupo, toque novamente em “Pessoas e Pets” e, abaixo de “Grupos”, mantenha o dedo em cima do grupo que você deseja editar, escolhendo uma das opções mostradas.

Como criar um grupo de pessoas e pets no Fotos pelo Mac

Com o app aberto, clique em “Pessoas e Pets” (na barra lateral esquerda) e em “Criar”, na parte superior direita da tela. Selecione as pessoas e/ou os pets que deseja incluir no grupo e vá até “Adicionar”.

Para editar ou apagar o grupo, volte para “Pessoas e Pets”, clique com o botão direito do mouse em cima dele e escolha se quer renomeá-lo, adicionar pessoas, remover pessoas ou apagar o grupo.