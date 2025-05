Como evitar o consumo excessivo de dados móveis em uploads/downloads do Fotos

Você usa o iCloud para armazenar as suas fotos e os seus vídeos? Se a resposta for positiva, saiba que um ajuste muito simples pode evitar o consumo excessivo dos seus dados móveis durante o envio e também quando for baixar alguma mídia sem que haja uma conexão Wi-Fi.

Publicidade

Isso é muito útil principalmente para quem possui um plano de dados mais enxuto (em viagens, por exemplo) ou quer economizar no seu pacote de internet da operadora.

Confira como evitar esse consumo excessivo! 😉

Em um iPhone com o iOS 18, abra os Ajustes (Settings) e toque em “Apps”, no final da tela. Depois, selecione “Fotos” e “Dados Celulares”. Por fim, desmarque a opção “Atualizações Ilimitadas”.

Assim, o sistema não usará mais os seus dados móveis de forma ilimitada para fazer o upload e o download de mídias quando não estiver conectado a uma rede Wi-Fi.