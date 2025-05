Review: ZEERA Aluminum Alloy MagSafe Kickstand Cooling Case

A ZEERA nos enviou para review a Aluminum Alloy MagSafe Kickstand Cooling Case. De nome singelo, ela tem uma construção bastante diferenciada, deixando partes do iPhone expostas, e conta com compatibilidade MagSafe. O acessório é uma opção diferenciada para proteger o iPhone e ainda manter parte do aparelho à mostra.

Publicidade

Em um mercado lotado de opções de cases para todos os gostos, os diferenciais desse produto podem atrair algumas pessoas, em especial por combinar a compatibilidade com o MagSafe com um design fino. Há, porém, algumas contrapartidas ao minimalismo da capa, como veremos adiante.

Design

O design da case é bastante particular. Ela lembra, de certa forma, os antigos Bumpers (que cobriam apenas a lateral do iPhone), com a diferença de deixar as laterais à mostra. O que a Aluminum Alloy Case cobre são as quinas do iPhone, havendo ainda um contorno do módulo da Maçã e partes que ligam esses pontos e um “eixo” no centro, tudo em alumínio — com exceção das quinas, que são feitas em silicone para absorver melhor impactos.

O contorno circular da Maçã tem duas funções além da estética: ele tem os ímãs necessários para usar o MagSafe e pode ser aberto/expandido em até 120º, de modo a usar o stand que compõe o nome do produto. Curiosamente, o carregamento magnético funciona mesmo ao puxar o stand, ainda que inviabilize o uso.

É inegável que o design da case a distingue consideravelmente de outras opções, seja por deixar o aparelho bastante à mostra ou pelos contornos na parte traseira. A singularidade nesse sentido pode tanto agradar como afastar usuários que a achem um pouco estranha.

Publicidade

Um ponto a ser destacado é a relativa baixa resistência do alumínio. No tempo em que usei a case (cerca de dois meses), derrubei o iPhone algumas vezes e, combinado com o uso cotidiano, o material apresentou desgaste e arranhões em alguns pontos — algo que não chega a incomodar exatamente, mas que é notável. As quinas, ao serem encaixadas, também ficam com alguma diferença em relação à superfície do restante da capa, com podemos ver abaixo.

Usabilidade e proteção

Antes de comentar sobre o uso em si, é importante ressaltar que, ao chegar, é preciso montar a case no iPhone. Deve-se encaixar, com parafusos e uma chave inclusa na caixa, três das quinas, de modo a prender o acessório no aparelho. Para tirá-lo, é necessário fazer o procedimento inverso, o que leva algum tempo e tira um pouco da praticidade.

Publicidade

Na caixa, além dos seis parafusos dos quais se precisa para prender a case nas três quinas além da do canto da câmera, há mais dois parafusos adicionais para usar em caso de perda. E, nesse âmbito, algo relativamente preocupante é que eu precisei usar ambos! Em um dos casos, ao montar a capa, derrubei um e perdi ao tentar procurar; já no outro, a peça apenas caiu no uso diário, de modo que fiquei sem outras sobressalentes.

O processo não é complicado e a ponta da chave que acompanha o produto tem inclusive um ímã para evitar que os parafusos caiam, como ocorreu comigo. No prática, porém, as peças podem não ficar tão firmes, exigindo algumas verificações ocasionais nos parafusos nas quinas.

Um ponto positivo da case é que, por ser minimalista, ela é até bastante fina. Isso torna a experiência mais próxima do uso do iPhone sem uma capa, ainda que com a proteção, em especial contra quedas e estilhaços delas decorrente. Derrubei o meu aparelho algumas vezes enquanto usava a Aluminum Alloy Case e não houve danos sérios ao dispositivo, o que comprova a sua utilidade nesse sentido.

Publicidade

Além disso, a finura da case torna a pegada e o uso bastante confortáveis. O acessório permite sentir os materiais do próprio iPhone, como o alumínio da lateral e o vidro da traseira, além de deixar a cor do aparelho à mostra e de conservar o próprio design do dispositivo, “fundindo-se” a ele.

Esse minimalismo, contudo, tem um lado negativo sensível, que é a suscetibilidade do iPhone a riscos, arranhões e um maior desgaste decorrente do uso diário. Em uma case convencional, esse problema é bastante mitigado, na medida em que o aparelho fica totalmente coberto — o que não ocorre neste caso.

Com o passar das semanas, fui notando marcas discretas nos cantos do iPhone, o que mostra que o “outro lado” do design minimalista: a menor proteção. Ao deixar essas áreas do aparelho expostas, mesmo havendo o lado bom (manter o design do aparelho à mostra), isso termina o deixando mais propenso a danos, ainda que mínimos.

Também é um ponto sensível a dobradiça do stand: ela funciona normalmente, com o ângulo de até 120º. O mecanismo, contudo, é bastante fino, de modo que gera preocupações em relação a quantas vezes poderá ser dobrado sem dar problema. De todo modo, o stand mantém o iPhone em pé tanto na vertical quanto na horizontal, sem intercorrências.

O ímã para o MagSafe tem igualmente o funcionamento esperado, permitindo usar acessórios magnéticos sem nenhum problema — embora a parte do “cooling” não tenha passado muito do nome da case, já que o iPhone esquentou ao ser carregado tanto quanto com outras capas. A ZEERA destaca, ainda, que o design das quinas não cobre as antenas do iPhone, algo bastante importante para a usabilidade.

Vale a pena?

Os principais diferenciais da Aluminum Alloy Case, da ZEERA, são o seu design diferenciado e minimalista, permitindo um uso mais “natural” do iPhone, bem como a compatibilidade com o MagSafe. Essas características, como explorado, não têm apenas pontos positivos, deixando o iPhone mais exposto e riscos e desgaste.

Ainda assim, pode-se considerar o produto como uma opção diferenciada para quem quer proteger o iPhone (principalmente de quedas e vidros trincados) abrindo menos mão do design do aparelho e com uma construção bastante particular, contando ainda com suporte ao MagSafe.

No site da marca, o produto custa US$40 (cerca de R$225), um valor salgado para uma case, apesar da construção em alumínio e das vantagens. Se você se interessar, ela está disponível para as linhas de iPhones 13, 14 e 15, nas cores preta, titânio natural e azul, a depender do aparelho. Também há opções para a linha do Samsung Galaxy S24.

E você, o que achou da Aluminum Alloy MagSafe Kickstand Cooling Case? Deixe aqui o seu comentário!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.