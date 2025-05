Tim Cook está falhando em seu último desafio: conter o êxodo de talentos da Apple

Se o nome Carol Surface não lhe diz nada, eu não lhe culpo. Ela mal teve tempo de aquecer a cadeira como chefe de recursos humanos da Apple, e já deixou o cargo. Isso, por sua vez, fez Sjoerd Gehrin, que vinha liderando a área de recrutamento da companhia sob Surface, também pedir as contas.

Aliás, nos últimos meses, uma das maiores constantes nos bastidores da Apple tem sido justamente o anúncio de saídas de executivos, seja por aposentadoria, seja para trabalhar na concorrência. Contratações significativas, por outro lado, estão em falta.

No caso de Surface, a executiva chegou à Apple em 2023 para aliviar a vida de Deirdre O’Brien que, desde 2019, atuava em dois cargos; líder de RH e varejo. O’Brien herdou o varejo ao substituir a executiva Angela Ahrendts que, por sua vez, havia assumido o cargo em 2013, após a passagem-relâmpago do executivo John Browett na posição. Confuso? Exato.

Deirdre O’Brien, Tim Cook e Angela Ahrendts.

Agora, O’Brien volta a dividir seu tempo entre duas cadeiras importantíssimas, o que definitivamente não é algo inédito na Apple. Jeff Williams, por exemplo, liderava a área de operações da Apple desde 2010, e acumulou (por falta de opções internas) em 2022 o cargo de líder de design. Isso aconteceu depois que Evans Hankey, pupila de Jony Ive, deixou a companhia após apenas três anos no cargo do seu ex-chefe.

Aliás, especificamente sobre essa divisão, Mark Gurman informou em maio que apenas 3 dos 24 designers da era de Ive permaneciam na companhia. Mais do que isso, ele revelou que a Apple havia se visto obrigada a promover a designer veterana Molly Anderson ao cargo de líder de design industrial, para reduzir o atrito de ter um executivo de operações liderando o que deveria ser a área mais criativa de toda a empresa. Ainda assim, Williams segue liderando a área de design geral, junto à de operações.

Evans Hankey, designer industrial da Apple (à esquerda) | Imagem: @bzamayo

Já outra manobra cada vez mais comum dentro da Apple é a da… “aposentadoria-só-que-não”. Os executivos de longa data anunciam que irão deixar seus cargos, mas seguem por perto como observadores, como consultores ou como conselheiros. Foi assim com Bob Mansfield e Jony Ive, é assim com Phil Schiller, será assim com Luca Maestri, e assim por diante. Geralmente, esse tipo de movimentação é apenas um teatro para tranquilizar os investidores — e na maioria das vezes isso tende a funcionar.

Por outro lado, não há teatro no mundo que seja suficiente para distrair o mercado do êxodo recorde do alto clero de Cupertino nos últimos anos:

Da lista (decerto incompleta) acima, algumas pessoas decidiram se aposentar após terem passado as últimas décadas na Apple. Outras, duraram menos do que a vida útil de um par de AirPods. Mas todas essas saídas têm algo em comum: elas ocorreram desde 2022 para cá, o que a partir de certo momento a gente não pode mais fingir que seja apenas uma coincidência.

É claro que, dado o fato de que a Apple é uma empresa com aproximadamente 160.000 funcionários, não é exatamente uma grande surpresa que haja pessoas deixando cargos importantes a todo momento. O problema é que a frequência com a qual essas mudanças estão acontecendo parece estar se acelerando, e muitos dos cargos dessas pessoas acabam sendo apenas desmembrados e absorvidos de improviso entre outros executivos da companhia. Isso não é sustentável.

E aqui vai um ponto importantíssimo: nós estamos a, no máximo, alguns meses do anúncio da aposentadoria do próprio Tim Cook.

Toda final de sexta-feira, eu confesso que já fico de olho para ver se a Apple solta um comunicado chamado “Apple anuncia transição do diretor executivo” informando o mercado que, dentro de alguns meses, Cook deixará o cargo de CEO nas mãos de John Ternus e passará a atuar como presidente executivo.

John Ternus, possível futuro CEO da Apple.

Recentemente, eu explorei aqui e aqui alguns aspectos do desempenho, da trajetória e do legado de Cook. Ao mesmo tempo em que ele liderou o caminho para transformar a Apple na gigante que ela é, ele também corre o risco de entregar uma tremenda batata quente na mão do seu sucessor.

Isso porque. com a década e a fortuna jogadas no lixo com o “Projeto Titan”, com o furo n’água do Apple Vision Pro, e com o atraso imperdoável da companhia no segmento de inteligência artificial generativa, a empresa não parece estar em uma condição favorável para identificar, dominar e — principalmente — executar a próxima grande coisa do mercado de tecnologia, assim como fez com o iMac, com o iPod e com o iPhone.

Somando isso à quantidade de executivos de longa data que estão se aposentando, além da quantidade de demissões de pessoas que passam pouco tempo em seus cargos, a impressão que dá é que Cook está prestes a deixar para o mundo uma Apple sob um sério risco de tornar-se irreconhecível não apenas para nós, mas também para si própria.

A memória e a cultura de uma empresa são alguns dos seus bens mais valiosos, Mas elas só seguem vivas quando há um sistema que fomente uma espécie de memória institucional contínua. Se os antigos executivos estão deixando a Apple no mesmo ritmo que as novas contratações, quem garantirá a continuidade dessa cultura? Quem fomentará a evolução dos talentos que se tornarão os próximos líderes da empresa? E como diabos a Apple foi parar nessa situação?

Um exemplo perfeito desse problema é a área de design da Apple. No ano passado, eu explorei como a atual falta de criatividade do design da companhia é fruto de anos de desatenção e desinvestimento nessa divisão. Em suma, estamos vendo agora os resultados de problemas que surgiram antes mesmo de Ive deixar a empresa em 2019, e isso mostra que a correção de curso para esse tipo de situação (quando isso é possível) não é medida em semanas ou em meses, mas sim em anos.

O mesmo pode acontecer — e na verdade eu acredito que já esteja acontecendo — em outras divisões da companhia. Todas elas parecem ter uma rotatividade tão alta quanto uma frente de caixa do McDonald’s e, a cada dia, Cook parece ter menos tempo hábil, interesse e, sinceramente, capacidade de resolver.