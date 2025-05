Como ativar/desativar a pré-visualização em coleções ou álbuns do Fotos [iPhone e iPad]

O aplicativo Fotos (Photos) foi completamente repaginado com a chegada do iOS/iPadOS 18. Dentre as tantas novidades, uma pode ter passado despercebida por muita gente.

Por padrão, as coleções e os álbuns são mostrados com uma pré-visualização das melhores fotos sendo reproduzidas na parte superior da tela.

Porém, você pode desativar esse comportamento — ou mesmo voltar a mostrá-las a qualquer momento. Veja como fazer isso! 📸

Com o app aberto, abra uma coleção ou um álbum. Depois, toque no botão representado por três pontinhos (no canto superior direito) e escolha “Ocultar Pré-visualização”.

Quando quiser voltar a mostrá-la, basta voltar até a mesma seção e escolher “Mostrar Pré-visualização”.