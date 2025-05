Como personalizar a área “Coleções Fixadas” do app Fotos [iPhone e iPad]

No aplicativo nativo Fotos (Photos) do iOS/iPadOS 18, você pode escolher quais álbuns e coleções aparecerão na seção “Coleções Fixadas” dele.

Essa é mais uma maneira de deixar esse app com a sua cara, já que ele foi completamente renovado nas últimas versões dos sistemas operacionais do iPhone e do iPad. Veja como fazer isso! 📱

Abra o app Fotos e certifique-se de que “Coleções Fixadas” esteja aparecendo. Caso contrário, role até a parte inferior da tela, escolha “Personalizar e Reordenar” e marque “Coleções Fixadas”.

Feito isso, localize a seção “Coleções Fixadas” e toque em “Modificar”. Para adicionar uma categoria, basta ir até o símbolo de “+”; para excluir algum da lista, vá até o “-“.

Você também pode mudar a ordem mantendo o dedo pressionado em cima dos três risquinhos ao lado de um deles e arrastá-lo para o novo local. Ou, indo até “Qualquer Coleção ou Álbum”, escolher aquela que quiser usar.