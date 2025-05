Fotos: como editar as suas mídias em modo claro ou escuro [iPhone e iPad]

Se você curte editar as suas fotos e os seus vídeos no aplicativo nativo Fotos (Photos), uma novidade do iOS/iPadOS 18 será muito útil.

Agora, é possível escolher se você quer fazer essas edições usando o fundo claro ou escuro do sistema. Por padrão, o fundo do modo “Editar” corresponde à aparência clara ou escura do aparelho, mas você pode mudar isso facilmente, veja só! 📸

Abra o app Fotos do iPhone ou do iPad e abra uma foto ou um vídeo. Em seguida, toque no botão de edição, representado por três risquinhos estilizados (no iPhone, ele fica na parte inferior da tela).

Na parte superior direita, selecione o botão representado por três pontinhos e, em “Aparência”, escolha entre “Sistema” (que corresponderá ao modo que estiver usando no momento), “Escura” ou “Clara”.

Essa configuração, vale notar, será lembrada sempre que você editar futuras fotos/vídeos.