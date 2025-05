Tech Mix: Oppo lança novo iOS, minha tela de Início e papéis de parede do Apple Park

Disclaimer: o autor desta coluna se esforçará ao máximo para evitar o meme “pode copiar, mas não faz igual”.

Publicidade

Estava assistindo a “Ted Lasso” e aguardando ansiosamente a confirmação de uma quarta temporada, enquanto rolava pelo Threads — é, eu continuo lá, ainda que com menos frequência — até que me deparo com a seguinte postagem:

Um pensamento de “eu já vi isso” com um misto de sentimentos conflitantes me tomaram conta. Quando percebi, havia descoberto o que aconteceu.

Oppo lança seu novo iOS

A fabricante chinesa de smartphones não é nova. Ela foi fundada em 2004 e só recentemente chegou ao Brasil com seus aparelhos que, intencionalmente ou não , se inspiram nos da Apple. Quem aí lembra do F1 Plus?

Juro, não é um iPhone 6 Plus.

Essa semana, sem nenhum medo do jurídico da Apple — e aproveitando a opportunidade do iOS 18 lançado recentemente —, a marca anunciou seu novo ColorOS 15, sistema baseado no Android 15 que equipará aparelhos como o OnePlus 13 e o Oppo Find X8.

Publicidade

Assista ao vídeo oficial de introdução do iOS… digo, do ColorOS 15:

Devo dizer, não vou me oppor à cópia da estética e utilização aqui. O vídeo, que também notei inspirações de alguns da Apple, mostra a eficiência do sistema e até da inteligência artificial sendo eficaz; aliás, será muito bem-vindo na China, uma vez que o país só receberá a Apple Intelligence em 2025.

Publicidade

Abaixo, uma galeria de fotos que, mais uma vez, juro, não são da Apple:

O que acharam? Opportunismo ou é tudo intriga da opposição? Enquanto você decide o que comentar, quero compartilhar minha tela de Início e falar um pouco sobre cada app que opptei colocar. E fim dos trocadilhos! 🤪

Minha tela de Início

Pensei em fazer isso desde a primeira coluna, mas como pessoa neurodivergente, recheada de déficit de atenção, entre outras, me pego mudando de papel de parede e reorganizando meus aplicativos na tela de Início por mais vezes que o comum.

Publicidade

Esse abaixo perlonga por mais de duas semanas, então me sinto pronto para compartilhar e explicar um pouco minhas preferências.

Na ordem visual, da esquerda para direita, começando do topo:

Ajustes : já tentei deixá-lo fora da tela de Início, mas acabo abrindo diariamente.

: já tentei deixá-lo fora da tela de Início, mas acabo abrindo diariamente. Mail : um dos principais motivos que uso o cliente nativo é o preenchimento automático de códigos recebidos por email, e sempre abro todos os emails. Talvez eu esteja um pouco atrasado… 😅

: um dos principais motivos que uso o cliente nativo é o preenchimento automático de códigos recebidos por email, e sempre abro todos os emails. Talvez eu esteja um pouco atrasado… 😅 Safari : uso o nativo, sem nenhum motivo específico de preferência, mas o “Ocultar Itens que Distraem” do iOS 18, faz leituras longas serem mais agradáveis e com menos distrações.

: uso o nativo, sem nenhum motivo específico de preferência, mas o “Ocultar Itens que Distraem” do iOS 18, faz leituras longas serem mais agradáveis e com menos distrações. Lightroom é meu principal app de edição, especialmente após ensaios fotográficos. Estou bem satisfeito com as novas funções alimentadas por IA.

é meu principal app de edição, especialmente após ensaios fotográficos. Estou bem satisfeito com as novas funções alimentadas por IA. Paired : o app para reaproximar casais do qual falei nessa coluna. Em inglês.

: o app para reaproximar casais do qual falei nessa coluna. Em inglês. Fotos : não tem como ficar sem e já me acostumei com as mudanças do iOS 18, mas se tivesse outro app para gestão de fotos do iOS, eu trocaria facilmente. Veremos se a Apple Intelligence mudará isso…

: não tem como ficar sem e já me acostumei com as mudanças do iOS 18, mas se tivesse outro app para gestão de fotos do iOS, eu trocaria facilmente. Veremos se a Apple Intelligence mudará isso… TV : gosto muito do app TV Time, mas o nativo, TV, já me mostra os próximos episódios e o que estou assistindo, juntando vários streamings — menos Netflix — e também por isso é mais fácil buscar algo para assistir.

: gosto muito do app TV Time, mas o nativo, TV, já me mostra os próximos episódios e o que estou assistindo, juntando vários streamings — menos Netflix — e também por isso é mais fácil buscar algo para assistir. Reddit : sinto que a galera do Reddit vive em um mundo à parte, então acaba sendo um entretenimento ler histórias nos subreddits, como o r/ItHadToBeBrazil ou algo com mais terror (r/nosleep).

: sinto que a galera do Reddit vive em um mundo à parte, então acaba sendo um entretenimento ler histórias nos subreddits, como o r/ItHadToBeBrazil ou algo com mais terror (r/nosleep). Discord : uso bem pouco, mas ali acompanho notificações de jogos (mais sobre logo abaixo) ou de streamers e criadores de conteúdo.

: uso bem pouco, mas ali acompanho notificações de jogos (mais sobre logo abaixo) ou de streamers e criadores de conteúdo. App Store: eu não tenho as atualizações automáticas ligadas, então todo dia abro a loja para ver o que tem na página inicial e os updates; gosto de ler as novidades e mudanças.

A partir daqui, são os apps que eu mais uso e deixo mais próximo ao alcance do dedo:

Instagram : não acompanho Stories ou posts, mas amo ver Reels, que normalmente são trechos de comédia standup, ou simplesmente cachorros.

: não acompanho Stories ou posts, mas amo ver Reels, que normalmente são trechos de comédia standup, ou simplesmente cachorros. Call of Dragons é o meu vício do momento, que já comentei aqui, e um dos motivos pelo Discord estar na tela de Início — para acompanhar os comunicados da minha Aliança, The MadHouse. 🐉

é o meu vício do momento, que já comentei aqui, e um dos motivos pelo Discord estar na tela de Início — para acompanhar os comunicados da minha Aliança, The MadHouse. 🐉 ProShot : um app completo de câmera, com ajustes estilo DSLR, que estou tentando me adaptar para usar com mais frequência que o app nativo.

: um app completo de câmera, com ajustes estilo DSLR, que estou tentando me adaptar para usar com mais frequência que o app nativo. X : o mais usado, a fonte de memes, de notícias, de inspirações. Definitivamente minha rede social preferida.

: o mais usado, a fonte de memes, de notícias, de inspirações. Definitivamente minha rede social preferida. WhatsApp : não é meu mensageiro preferido, mas é o mais usado — mais para fins de trabalho.

: não é meu mensageiro preferido, mas é o mais usado — mais para fins de trabalho. Telefone : faz ligações. 😛

: faz ligações. 😛 Mensagens : esse, sim, é meu preferido. Sem fins de trabalho, uso para falar com o marido e a maioria dos amigos. Aguardando ansiosamente as mensagens RCS estarem ativas por aqui.

: esse, sim, é meu preferido. Sem fins de trabalho, uso para falar com o marido e a maioria dos amigos. Aguardando ansiosamente as mensagens RCS estarem ativas por aqui. Música: porque o Apple Music entende meus gostos e porque me recuso a usar o Spotify, mas isso é história para outra coluna.

O papel de parede do Mário usado na minha tela de Início pode ser baixado aqui [JPG]. E, caso você queria mais inspirações para como configurar seus apps, ou a Central de Controle, veja as respostas do meu tweet abaixo.

 Voltando pra pauta Apple… como vocês configuraram a Central de Controle e a Tela de Início do iOS 18 de vocês? Mandem aí!



ps: minha Central de Controle é do iOS 18.1 beta pic.twitter.com/4VDQvKH2AA — Vinícius Porto  (@vinnitec) October 9, 2024

Aproveitando essa vibe de personalização, que tal…

Papéis de parede do Apple Park

O Basic Apple Guy divulgou nove wallpapers, que, na verdade, são fundos personalizados os quais você pode adicionar em aplicativos que utilizam a câmera do Mac, incluídos no macOS Sequoia. São locais icônicos ao redor do campus, que incluem o famoso arco-íris e a entrada para o Apple Park.

O pessoal do MM Tour XII esteve bem próximo de lá durante a visita em Cupertino e sabem a sensação que é estar ali do ladinho de onde tudo acontece. Os papéis de parede tiveram a sua resolução aumentada para você ver a beleza com todos os detalhes.

Para baixar cada uma, clique/toque na imagem abaixo — obrigado, Basic Apple Guy e Remo!

E até a próxima Tech Mix!