Ações da Apple continuam a subir e batem um novo valor recorde

Após o recorde batido na sexta-feira passada (18/10), as ações da Apple [ $AAPL ] começaram esta semana mantendo o ritmo de valorização — tanto que conseguiram fechar nesta segunda-feira em um novo valor máximo.

Mais precisamente, as ações da companhia estavam cotadas, no fechamento de hoje da Nasdaq, a US$236,48 (um aumento diário de 0,63%). O último valor recorde, como dissemos, foi registrado no fim da semana passada, quando as ações da companhia fecharam no valor de US$235.

Atualmente, o valor de mercado (market cap) da Apple é de US$3,595 trilhões, de modo que ela segue no primeiro lugar entre as três maiores empresas de capital aberto.

Seguindo no Top 3, a NVIDIA [ $NVDA ] está avançando a passos largos e está hoje avaliada em US$3,525 trilhões (US$70 bilhões a menos do que a Apple), com suas ações cotadas a US$143,71 (+4,14%), ocupando o segundo lugar.