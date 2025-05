App Long Ago mostra quando você fez qualquer coisa pela última vez

Relembrar a última vez em que se fez determinada coisa pode ser uma tarefa complicada para algumas pessoas. Embora muitos façam o uso de aplicativos tradicionais de notas com essa finalidade, o Long Ago é um novo software que funciona justamente com esse pano de fundo.

Enquanto muitos softwares funcionam de maneira mais individual e específica, o Long Ago é perfeito para reunir, em um só lugar, coisas como medicamentos, tarefas e hábitos, permitindo aos usuários definir lembretes para que nunca esqueçam alguma data, horário ou atividade que deve ser realizada.

Com widgets interativos para facilitar o rastreamento, o app permite definir metas para um melhor acompanhamento de progresso, bem como exibe estatísticas detalhadas do histórico das atividades registradas — inclusive com a possibilidade de exportar os dados em um arquivo no formato JSON.

Contando com suporte a temas personalizados, ao app Atalhos (Shortcuts) e ao recurso Foco (para exibir apenas os registros que importam no momento), o Long Ago também permite sincronizar os dados via iCloud, possibilitando recuperá-los em qualquer dispositivo da Apple que o tenha devidamente instalado.

Falando em dispositivos, o software pode ser baixado na App Store para iPhones e iPads, bem como na Mac App Store (sua versão desenvolvida para o iPadOS). Usuários podem rastrear até três atividades gratuitamente, ou atividades ilimitadas com uma assinatura (R$50/ano) ou uma compra única (R$120) do app.

via 9to5Mac