Apple estaria 2 anos atrás de concorrentes em IA

Não é nenhuma novidade que a Apple embarcou um tanto quanto atrasada no cada vez mais crescente mercado de inteligência artificial (IA) generativa. Enquanto concorrentes como o Google, a Microsoft e a Samsung já contam há um bom tempo com recursos envolvendo a tecnologia em seus ecossistemas, a Maçã prepara-se para lançar de forma pública a Apple Intelligence (ainda capada) no iOS 18.1, previsto para o fim deste mês.

Mas será possível mensurar o quanto a Apple estaria atrasada nesse setor? De acordo com informações publicadas pelo jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) na newsletter “Power On”, na Maçã há quem acredite que, pelo menos no que se refere ao estado atual das coisas, a tecnologia de IA generativa da empresa demorará mais de dois anos para alcançar as empresas que atualmente lideram essa indústria (como as supracitadas).

Essa previsão é, de certa forma, corroborada por algumas pesquisas internas da empresa, como uma que indica que o ChatGPT (da OpenAI) é 25% mais preciso que a Siri e capaz de responder a 30% mais perguntas que a assistente da Maçã. As duas empresas, inclusive, fizeram um acordo para que o popular chatbot de IA seja integrado à Siri para ajudar os usuários com questões que ainda não podem ser respondidas pela IA da Apple.

Para Gurman, no entanto, não será algo muito fora da curva caso a Maçã consiga mesmo acompanhar as empresas concorrentes nos próximos anos — projetos como o Apple Maps mostram que isso é, de certa forma, possível —, principalmente porque a ela conta com algumas vantagens em relação às concorrentes, como um ecossistema menos fragmentado e uma integração mais poderosa entre hardware e software.

O jornalista acredita que até 2026 todos os dispositivos com tela da Apple em linha serão compatíveis com a Apple Intelligence, com dispositivos como o iPhone SE e o iPad de entrada sendo atualizados para suportar o recurso, bem como sua chegada projetada para o visionOS e o rumorado lançamento de novos produtos da empresa focados em casa inteligente — os quais também deverão suportar a IA já quando forem lançados.