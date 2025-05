Apple fará doação em apoio a parques nacionais da China

A Apple anunciou recentemente uma doação para a China Green Carbon Foundation (CGCF), organização chinesa dedicada à preservação ambiental. De acordo com o site GuruFocus, o objetivo é desenvolver oportunidades de educação e treinamento de cinco parques nacionais no país.

Publicidade

Segundo o site, o apoio financeiro da Maçã possibilitará a criação de um grupo de trabalho visando a inovação em parques nacionais nos próximos meses, o qual reunirá as principais universidades chinesas, além de instituições de pesquisa e organizações não governamentais.

O grupo em questão contará com a participação de especialistas no tema visando projetar e implementar programas educacionais no país — um tipo de empreendimento que a Apple já costuma apoiar em outros locais pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos e em países emergentes.

Como observou o 9to5Mac, pode ser que a Apple esteja tentando ganhar alguns pontos adicionais ao apoiar financeiramente a fundação. Isso porque, além de contribuir para o cumprimento das suas metas de sustentabilidade, a empresa poderá estreitar suas relações com o governo chinês.