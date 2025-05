Apple libera RCs do iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS 15.1, tvOS 18.1 e visionOS 2.1 [atualizado 4x]

A Apple acaba de liberar as versões Release Candidates (RCs) do iOS 18.1 (compilação 22B82 ), do iPadOS 18.1 (idem), do macOS Sequoia 15.1 ( 24B82 ), do tvOS 18.1 ( 22J578 ) e do visionOS 2.1 ( 22N580 ).

Publicidade

Também já estão disponíveis as RCs do iOS 17.7.1 (compilação 21H216 ), do iPadOS 17.7.1 (idem), bem como também do Xcode 16.1 ( 16B40 ).

Entre as novidades desses sistemas (pelo menos para o iOS, o iPadOS e o macOS), estão os primeiros recursos da Apple Intelligence — a inteligência artificial generativa da Maçã —, bem como as ferramentas dos AirPods Pro 2 pensadas para ajudar usuários com alguma perda auditiva (apenas em países onde elas já foram liberadas por órgãos regulatórios, como nos Estados Unidos).

Como dito pelo MacRumors, essa informação foi passada pela empresa a jornalistas que já tiveram a chance de testar os novos recursos auditivos dos AirPods Pro 2, o que inclui o Hearing Test e o Hearing Aid. O primeiro, vale lembrar, trata-se de um teste de audiometria que busca fornecer um resumo intuitivo sobre a sua saúde auditiva, enquanto o segundo transforma os fones em verdadeiros aparelhos auditivos.

Publicidade

A Apple inclusive já confirmou que lançará as versões finais desses sistemas na próxima semana (provavelmente no dia 28 de outubro), o que significa que o público geral está a apenas alguns dias de poder pôr as mãos nas novidades de IA da gigante de Cupertino, que com certeza são o carro-chefe desse ciclo de atualizações.

Como sempre, cobriremos qualquer novidade relevante sobre as RCs que acabem surgindo, então fiquem ligados. 😉

ERRATA 21/10/2024 às 14:40

Ao contrário do que o título original da matéria e o texto diziam, a RC do watchOS 11.1 ainda não foi liberada pela Apple — ele continua na beta 5, disponibilizada na semana passada.

Publicidade

Portanto, atualizamos o artigo para refletir as informações corretas.

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 22/10/2024 às 14:59

Agora, sim, a Apple disponibilizou a RC do watchOS 11.1 (compilação 22R582 ) para desenvolvedores, completando esse ciclo de testes.

Publicidade

Como dito, é esperado que as versões finais dos novos sistemas sejam liberadas para todos na semana que vem. Portanto, preparem-se para os updates!

Atualização II, por Luiz Gustavo Ribeiro 22/10/2024 às 19:01

A Maçã também liberou nesta terça-feira a segunda RC do visionOS 2.1 (compilação 22N581 ), um dia após a primeira ter sido disponibilizada.

Ainda assim, podemos esperar que a versão final do update para o headset da companhia seja liberada para todos na próxima semana, junto aos demais sistemas.

Atualização III, por Luiz Gustavo Ribeiro23/10/2024 às 19:43

Hoje, por sua vez, a Apple disponibilizou a segunda RC do tvOS 18.1, a qual chegou à sua compilação 22J580 , bem como a do Software do HomePod 18.1 (idem).

Atualização IV, por Luiz Gustavo Ribeiro 24/10/2024 às 16:19