Apple remove da App Store russa um aplicativo ligado ao governo dos EUA

A Apple voltou a remover um aplicativo da App Store russa a pedido do Roskomnadzor, órgão responsável pela censura na mídia e nas telecomunicações no país. Desta vez o alvo foi o Current Time, um app administrado pela Radio Free Europe e pela Radio Liberty (RFE/RL), que são financiadas pelo governo dos Estados Unidos.

De acordo com informações da RFE/RL, a Apple informou aos desenvolvedores do app — o qual funciona como um serviço de mídia/plataforma de notícias — que o governo russo alegou que o software continha conteúdo ilegal, bem como material de uma organização “indesejável”.

A RFE/RL, assim como as suas outras ramificações — entre as quais está a famosa Radio Free Asia —, é fundada pela Agência dos EUA para Mídia Global (US Agency for Global Media) e, de acordo com o governo americano, tem como objetivo transmitir conteúdos de rádio e televisão “em países que restringem a mídia independente”, o que inclui 23 nomes. A RFE/RL também se descreve como um veículo desse tipo, apesar da sua ligação com a Casa Branca.

Em 2022, a RFE/RL suspendeu suas operações na Rússia após o governo local aumentar sua pressão contra a agência, o que incluiu uma petição do Serviço de Impostos Federais Russo para forçar a sua falência. Desde então, suas transmissões estavam disponíveis apenas pelo Current Time, o que acabou agora.

As tensões entre os EUA e a Rússia, é claro, se intensificaram após a invasão da Ucrânia pelo governo de Moscou. Isso resultou em uma série de sanções econômicas contra a Rússia — as quais, vale notar, foram seguidas pela Apple.

