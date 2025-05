Como cortar um vídeo no app Fotos do Apple Vision Pro

O aplicativo Fotos (Photos) no visionOS 2 ganhou boas novidades para que donos do Apple Vision Pro possam curtir as suas fotos e os seus vídeos de um jeito ainda melhor.

Além de ser possível compartilhar as mídias com outros usuários via SharePlay no FaceTime, agora você também pode cortar um vídeo diretamente do headset. E é exatamente isso que mostraremos como fazer a seguir! 🎬

Abra o app Fotos no Vision Pro e escolha o vídeo desejado na sua biblioteca. Em seguida, toque no botão com três pontinhos e vá em “Trim”.

Arraste qualquer uma das extremidades do visualizador de quadros, abaixo do vídeo, para alterar o início e o término dele e selecione “Done”. Depois, escolha “Save Video as New Clip” para ter as duas versões do vídeo (a original e a editada).

Para desfazer isso, entre no modo de edição novamente e arraste os controles nas extremidades do vídeo para as suas posições originais.

