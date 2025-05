Data center da Apple em Waukee começa a operar sete anos após seu anúncio

Anunciado em 2017, o data center de US$1,3 bilhão da Apple em Waukee, no estado Iowa (Estados Unidos), finalmente foi parcialmente inaugurado, de acordo com informações do Des Moines Register.

Apesar de outros data centers da Apple terem levado mais tempo para serem construídos devido a protestos, o de Waukee sofreu um longo período de inatividade até 2022, quando os planos foram revisados pelas autoridades de Iowa. Em agosto de 2024, a Apple solicitou permissão para reabilitar parte do terreno, visando criar uma área de restauração de pântanos ao redor do data center.

Agora operacional, o data center Waukee One atende usuários americanos com serviços como iMessage, Apple Music, iCloud e App Store. Localizado em uma área 2.000 acres (aproximadamente 809,3 hectares), o centro rende à cidade de Waukee US$500.000 por ano e por prédio, totalizando US$1,5 milhão até agora. A Apple inicialmente planejava construir entre dois a sete data centers no local, mas ainda não solicitou mais permissões.

Em 2017, Waukee ofereceu à Apple cerca de US$214 milhões em incentivos locais e estaduais; a empresa, por sua vez, destinou US$100 milhões para um fundo público de infraestrutura e desenvolvimento comunitário. Tim Cook, CEO da Apple, expressou a esperança de que a Apple ajudasse a comunidade local mais amplamente do que apenas com receitas fiscais. Além disso, a empresa se comprometeu com US$4 milhões para o desenvolvimento do Triumph Park, concluído em junho de 2023.

O fundo público inclui US$150.000 anuais para arte pública, e a Apple também prometeu US$350.000 anuais para um programa de pagamento de dívidas, dependendo da aprovação dos moradores. A longa construção do data center pode ter sido justificada pelo benefício dos servidores para a Apple Intelligence, indicando um alinhamento estratégico com a infraestrutura tecnológica da empresa.

via AppleInsider