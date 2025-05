Elenco de “Way of the Warrior Kid”, do Apple TV+, ganha dois novos nomes

Novas informações do Deadline revelaram a adição dos atores mirins Arlan Ruf e Ellís Hobbs IV ao elenco da adaptação do romance de Jocko Willink, “Way of the Warrior Kid”, pelo Apple TV+ — que já conta com grandes nomes de Hollywood confirmados para o papel, como o de Chris Pratt.

Ruf, um ator de 11 anos, começou sua carreira atuando no curta-metragem viral “Trick or Treat”. Já Hobbs foi visto mais recentemente em “The Deliverance”, da Netflix, e em “Sound of Hope: The Story of Possum Trot”, do Angel Studios.

“Way of the Warrior Kid” acompanha a história de Marc, um garoto inseguro que sofre bullying e tem dificuldade com atividades físicas. Quando seu tio Jake, um fuzileiro naval de elite, se machuca em uma missão e vai morar com a irmã para reabilitação, ele decide ajudar Marc a superar suas dificuldades acadêmicas, sociais e físicas, treinando-o durante o verão para encontrar seu guerreiro interior.

O filme é dirigido por McG e escrito por Will Staples, sendo uma parceria entre a Apple e a Skydance. Seus produtores incluem David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger (da Skydance), McG e Mary Viola (da Wonderland Sound), e Pratt (da Indivisible Productions), com produção adicional de Ben Everard e Willink.

