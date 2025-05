iPhone 16 Plus bate os demais modelos da linha em teste de bateria

Este ano, a Apple fez algumas promessas bastante expressivas para os iPhones 16 em matéria de bateria — especialmente para o modelo mais caro que, segundo ela, tem a melhor autonomia de todos smartphones já lançados pela empresa.

Se você, como eu, usa bastante o seu iPhone, sabe muito bem que toda bateria extra é uma adição sempre muito bem-vinda. Entretanto, vale mesmo a pena desembolsar uma grana considerável só para pegar o modelo topo-de-linha?

Pois é exatamente isso que o teste mais recente compartilhado pelo PhoneBuff tenta descobrir. Mais especificamente, eles colocaram os quatro modelos da linha mais recente da Apple para competir em um comparativo automatizado, composto por tarefas comuns (como navegar na internet) e com o mesmo nível de brilho em todas as telas.

O teste começou com uma chamada de uma hora no app Telefone (Phone). Todos os aparelhos terminaram essa etapa ainda com a bateria cheia — com exceção do iPhone 16 Pro, que fechou com 94%, curiosamente. Esse modelo também foi o que mais sofreu no teste de troca de mensagens, tendo terminado essa etapa com 88%, contra os 94% dos iPhones 16 e 16 Pro Max e os 96% do iPhone 16 Plus.

Os quatro modelos tiveram uma performance bastante parecida nos testes subsequentes, os quais envolveram leitura de emails, uma sessão de navegação na web e um tempo no Instagram. As coisas voltaram a ficar interessantes mesmo no teste de standby, no qual os modelos Pro viram sua bateria cair apenas 10%, enquanto o iPhone 16 recuou 12% e o iPhone 16 Plus, 11% — vale notar que o canal desligou a Tela Sempre Ativa (Always-On Display) dos aparelhos mais caros nessa parte.

As baterias maiores dos iPhones 16 Plus e 16 Pro Max começaram a fazer efeito depois de uma maratona de vídeos no YouTube e uma sessão de jogos, com ambos fechando essa parte do teste com 49%. Os outros dois modelos ficaram um pouco atrás, com o iPhone 16 se saindo um pouco melhor (33%) que o iPhone 16 Pro (32%).

A soberania dos modelos maiores ficou ainda mais evidente no último teste, o qual envolvia uma série de ações no Snapchat — isso depois de os quatro iPhones passarem uma hora reproduzindo músicas no Spotify. Enquanto os iPhones 16 e 16 Pro aguentaram apenas 38 minutos e 42 minutos respectivamente no app de rede social antes de desligarem, os iPhones 16 Plus e 16 Pro Max conseguiram fechar essa etapa com 18%.

Depois disso, o robô do canal começou a abrir e fechar os mesmíssimos apps nos modelos mais caros até que eles desligassem. O iPhone 16 Pro Max conseguiu aguentar mais 2 horas e 1 minuto, enquanto o iPhone 16 Plus resistiu por 2 horas e 11 minutos.

No final, o iPhone 16 aguentou um total 25 horas e 38 minutos com uma única carga, enquanto o iPhone 16 Pro resistiu por 25 horas e 43 minutos. O iPhone 16 Plus, por sua vez, se manteve firme e forte por 28 horas e 12 minutos, enquanto o iPhone 16 Pro Max ficou ligado por 28 horas e 1 minuto.

E aí, qual o seu modelo de escolha?

