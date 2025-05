Jogo Hades II ganha suporte nativo a Macs com Apple Silicon

A Supergiant Games disponibilizou, ainda em acesso antecipado, o jogo Hades II para macOS — originalmente lançado para Windows —, o qual agora pode ser rodado em Macs com chips M1 ou posteriores, graças à atualização “Olympic Update”.

Essa atualização, detalhada em um patch note da Steam, trouxe várias melhorias na jogabilidade e destaca o suporte a Mac, embora apenas para modelos mais novos. Os requisitos incluem 10GB de armazenamento livre, pelo menos 8GB de memória e estar rodando o macOS Monterey 12 ou posterior — sendo recomendado o macOS Sequoia 15, bem como 16GB de memória. Infelizmente, modelos mais antigos com processadores Intel não são compatíveis.

Em Hades II, o jogador assume o papel do Príncipe Imortal do Submundo, que deve explorar um mundo mítico e enfrentar Chronos, o Deus do Tempo, para libertar a sua família. O protagonista é auxiliado por outros Deuses Olímpicos em sua missão, enriquecendo a narrativa com fortes elementos da mitologia grega com um tom extremamente autêntico.

A disponibilidade do jogo para macOS amplia o acesso para mais jogadores, permitindo que fãs da série aproveitem a nova aventura em laptops da Apple. Essa expansão sublinha o compromisso da Supergiant Games em tornar seus jogos acessíveis a um público mais amplo.

Como dito, Hades II está disponível na Steam para macOS e Windows, pelo preço de R$90.

via AppleInsider