Mais de 800 aparelhos Apple falsificados são apreendidos na Irlanda

Relatos de falsificação no Condado de Mayo, na Irlanda, resultaram na apreensão de mais de 800 dispositivos falsificados, incluindo iPhones, AirPods e acessórios da Apple, avaliados em cerca de US$173.904 (equivalente a quase R$1 milhão).

As apreensões ocorreram nos dias 17 e 18 de outubro, em empresas de Castlebar, Westport, Ballinrobe e Claremorris, durante uma operação multiagência que envolveu várias unidades de polícia e investigações nacionais.

Essa operação no oeste da Irlanda envolveu a Unidade de Crimes de Mayo, Roscommon e Longford, juntamente ao Garda National Immigration Bureau (Departamento Nacional de Imigração de Garda), ao National Bureau of Criminal Investigation Revenue (Departamento Nacional de Receita de Investigação Criminal), à Workplace Relations Commission (Comissão de Relações no Trabalho) e à Social Welfare Special Investigations Unit (Unidade de Investigações Especiais de Assistência Social).

Um porta-voz da polícia destacou que crimes contra a propriedade intelectual custam à economia da União Europeia mais de 85€ bilhões por ano. Conforme constatado pelo Newstalk, até o momento nenhuma prisão foi efetuada, mas a investigação permanece.

Esse incidente segue outro caso de falsificação em maio de 2024, no qual moedas falsificadas no valor de US$750 mil foram apreendidas na Irlanda do Norte.

