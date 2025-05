Não é mais possível assinar o Disney+ pelo app para iOS, somente pela web

Usuários que fizerem o download do app Disney+ e tentarem assinar o serviço por ele notarão que serão direcionados para a web a fim de realizar o seu cadastro — algo que não acontecia previamente.

Ao direcionar seus usuários para a web, a Disney consegue evitar o pagamento da taxa da Apple (que pode ser de até 30%) sobre compras efetuadas dentro de apps, o que vale também para assinaturas.

Conforme observado pelo MacRumors, os assinantes atuais cobrados por meio da App Store não sofrerão alterações no meio de pagamento. Além do Disney+, o serviço de streaming Hulu (indisponível no Brasil, mas igualmente de propriedade da Disney) também não permite mais assinaturas pelo seu aplicativo.

Vale lembrar que essa também foi uma decisão adotada pela Netflix em meados de 2022 e oficializada no começo deste ano.