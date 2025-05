Novo modelo do iPad de entrada poderá ficar só para o fim de 2025

Quem acompanha o universo dos rumores deve se lembrar que surgiram alguns burburinhos sobre o lançamento de um novo iPad de entrada ainda neste ano — algo que talvez pudesse acontecer junto ao anúncio dos primeiros Macs com chips M4.

Ainda está para ser confirmado um novo um evento no final deste mês, mas parece que um iPad de 11ª geração não será mais anunciado nele. Isso porque, em seu último boletim informativo “Power On”, o repórter Mark Gurman (da Bloomberg) disse que esse modelo poderá chegar no fim de 2025 — depois até mesmo da próxima geração do iPhone SE, esperada para o início de 2025.

Essa possível atualização “demorada” pode ser atribuída à Apple Intelligence, uma vez que o serviço de IA da empresa requer certas especificações (como um chip com pelo menos 8GB de RAM ) que podem ser inviáveis, por ora, para o tablet de entrada.

Além disso, uma mudança recente também sustenta a hipótese de que a Apple não atualizará o iPad de entrada a curto prazo: na semana passada, junto ao anuncio do novo iPad mini, a empresa também reduziu o preço do iPad de 10ª geração e parou de incluir um carregador com o dispositivo na Europa. Ou seja, é improvável que a Apple tivesse feito essas mudanças se um novo modelo dele fosse iminente.

Resta-nos continuar acompanhando, é claro.

