Surgem supostas imagens de dummies do iPhone SE de 4ª geração, incluindo modelo “Plus”

O blog japonês Macotakara compartilhou ontem imagens do que seriam dummies do iPhone SE de quarta geração, o qual é esperado para o início do ano que vem. Além de corroborar muitos rumores, elas também trazem uma possibilidade que não tem sido muito discutida para o aparelho: um modelo “Plus”.

Como é possível notar, os dummies trazem um design bastante parecido com o do iPhone 14, com direito a um notch na parte frontal e laterais achatadas. Entretanto, o aparelho conta com apenas uma câmera traseira e parece vir com um interruptor do modo silencioso ligeiramente menor.

A semelhança com o modelo introduzido em 2022 é tamanha que, segundo o veículo, capas de proteção para o iPhone 14 entraram sem problemas nesses dummies. Segundo fontes do Alibaba ouvidas pelo Macotakara, o modelo menor tem as seguintes medidas: 146,7×71,5×7,8mm — exatamente as mesmas do iPhone 14.

O modelo “Plus”, como dito, não tem sido uma aposta muito comum entre leakers. Entretanto, seu lançamento ainda é dado como incerto, já que o próprio blog disse que essa segunda versão e seu design final ainda não teriam sido decididos pela Apple. Ademais, ao serem questionados pelo MacRumors, eles também apostaram que apenas o modelo menor chegará ao mercado.

Além disso tudo, também é esperado que o iPhone SE de quarta geração venha com o chip A18 e 8GB de memória visando suporte à Apple Intelligence, com uma tela OLED e um modem 5G desenvolvido pela própria Apple.

