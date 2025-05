TikTok terá câmera exclusiva para Lionel Messi nos playoffs da MLS Cup

Como divulgamos há alguns dias, a Apple anunciou que transmitirá gratuitamente a partida do Inter Miami CF — do qual o jogador Lionel Messi faz parte — nos playoffs da MLS Cup, na próxima sexta-feira (25/10).

No entanto, não é só a Apple que está visando ganhar pontos de audiência com a estreia do craque argentino no torneio da MLS: o TikTok revelou hoje que também transmitirá a partida desta sexta, mas com um detalhe.

Durante a transmissão, a câmera focará exclusivamente em Messi — característica da iniciativa Player Spotlight. O vídeo ao vivo será transmitido simultaneamente nas contas da MLS e do Inter Miami, começando cinco minutos antes do início da partida.

Segundo o próprio TikTok, essa será a primeira vez que a plataforma transmitirá uma partida de futebol ao vivo inteira com foco em um único jogador.

