Tim Cook defende atraso da Apple em IA e diz que Vision Pro não é para as massas

Em longa entrevista concedida à WSJ. Magazine, revista do The Wall Street Journal que lhe honrou com o título de “Inovador em Tecnologia” em 2024, o CEO da Apple, Tim Cook, falou sobre as inovações tecnológicas lançadas e anunciadas pela empresa neste ano — dentre elas, a Apple Intelligence e o Apple Vision Pro.

Com um atraso evidente da Maçã em relação a concorrentes no que se refere a inteligência artificial generativa, Cook justificou a demora da Maçã para lançar recursos envolvendo a tecnologia com quatro palavras: “Not first, but best” (algo como “Não os primeiros, mas os melhores”, em tradução livre).

Ao argumentar a respeito da demora, o executivo afirmou que, mesmo que seja possível ser o primeiro e ao mesmo tempo fazer melhor, às vezes é preciso escolher entre uma das duas opções e, quando isso é necessário, a Apple escolhe ser a “melhor” — o que, para ele, seria o caso da Apple Intelligence.

Leva um tempo para deixar algo realmente excelente. Requer muitas iterações. Exige preocupação com cada detalhe. […] Nós preferimos lançar esse tipo de produto [excelente] e contribuição para as pessoas, em vez de correr para lançar algo primeiro. Se pudermos fazer os dois, isso é fantástico. Mas se só pudermos fazer um, não há dúvida por aqui. Se você falar com 100 pessoas, 100 delas lhe dirão: é sobre ser o melhor.

Acreditando que a Apple Intelligence tornará a experiência de uso dos produtos da Apple “profundamente diferente”, Cook coloca o conjunto de recursos de IA da empresa no mesmo patamar que a Click Wheel do iPod ou a interface de toque do iPhone — uma revolução que, segundo ele, acontecerá para todos.

Tim Cook is our 2024 Technology Innovator! https://t.co/lCtRWJOe6v pic.twitter.com/MH8vTUqLAF — WSJ. Magazine (@WSJMag) October 21, 2024 Tim Cook é o nosso Inovador em Tecnologia de 2024!

Esse é seu desejo não apenas para a Apple Intelligence, como também para o Vision Pro. “Queremos que nossos produtos estejam nas mãos do maior número possível de pessoas”, disse o CEO, que no caso do headset em específico enfrenta grande dificuldade dado o preço bastante elevado do produto.

Em ato raro, Cook confirmou algo que vem sendo dito por muitos desde o anúncio do Vision Pro: “Não é um produto de mercado de massa.” Ele afirmou que atualmente é um produto para quem quer chegar antes, para quem deseja ter de forma antecipada uma tecnologia do futuro.

Embora as vendas supostamente abaixo do esperado levantem preocupações sobre o futuro do dispositivo, Cook afirmou que há pessoas suficientes atualmente para esse mercado do futuro — o que pode nos dar alguma ideia sobre o que a Apple espera para o produto em termos de market share.

