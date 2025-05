Usuários de iPhones 16/16 Pro reclamam sobre bateria, travamentos e reinicializações

Não é incomum surgirem relatos e reclamações de usuários sobre os mais diversos aspectos dos novos modelos de iPhones assim que eles são lançados — e, neste ano, isso não foi diferente. Desta vez, os apontamentos estão relacionados à bateria dos novos modelos e travamentos acompanhados de reinicializações sucessivas.

Com relação ao suposto problema de bateria, os usuários foram a fóruns e redes sociais para detalhar os problemas que afetam seus dispositivos.

Estou tendo uma duração de bateria horrível com meu novo [iPhone] 16 Pro Max. Fiz um upgrade de um 15 Pro Max — atualizei para o iOS 18 e com a saúde da bateria de 99% quando o vendi. Com a Apple citando especificações de duração de bateria melhores para o 16, fiquei animado para ver quanto tempo de execução eu teria. A resposta? Agora tenho de 50% a 60% de tempo entre as cargas em comparação ao que eu tinha com meu 15 Pro Max de 1 ano. Realmente decepcionante. Todas as configurações são as mesmas, incluindo atualização de segundo plano totalmente desabilitada, atualização máxima da tela definida para 60Hz e dados restritos ao 4G (porque para meu uso não vejo absolutamente nenhuma diferença em como meu telefone funciona quando defino todas essas configurações, então posso muito bem defini-las para uma duração de bateria ideal). Recebi meu 16 Pro Max no dia do lançamento, então ele tem 19 dias agora; qualquer indexação inicial e outras coisas de configuração de segundo plano já devem ter acabado completamente agora.

Não está claro o que no iOS 18 pode estar afetando a vida útil da bateria, pois podem haver muitos motivos/variáveis, tanto de software quanto de hardware — uma vez que até mesmo modelos anteriores estariam enfrentando o mesmo problema.

No entanto, um usuário disse em seu relato que a Apple estava ciente desse cenário — o qual afetava, no seu caso, um iPhone 15 Pro Max com uma bateria nova:

Entrei em contato com o suporte da Apple porque estou tendo o mesmo problema com a atualização do iOS 18 com meu iPhone 15 Pro Max (que tem uma bateria nova certificada pela Apple com contagem de 3 ciclos). Disseram-me que a Apple sabe do problema, está trabalhando nele e o consertará na próxima atualização do iOS 18 (18.0.1 ou 18.1…).

O iOS 18.0.1 foi lançado após o comentário acima, mas as pessoas continuaram reclamando sobre problemas de bateria. A Apple até lançou hoje a Release Candidate (RC) do iOS 18.1, mas não há menção à correção de problemas com a bateria de iPhones.

Travamentos e reinicialização

Como dito, o outro problema tem a ver com travamentos e reinícios sucessivos dos aparelhos — o que afeta até mesmo dispositivos de substituição.

Assim como no caso do problema acima, várias pessoas relataram no fórum de suporte da Apple e no Reddit uma situação na qual seus dispositivos ficavam muito lentos de repente — ou paravam de responder completamente — e então reiniciavam sozinhos.

Meu iPhone 16 Pro de 256GB estava [funcionando] bem ontem. Esta manhã, ele estava travando constantemente. O aplicativo Ajustes e o aplicativo Calendário são os piores culpados. O Calendário simplesmente congela, você não consegue detalhar o dia. O aplicativo de configurações simplesmente fica preto e trava. Várias vezes o telefone inteiro reinicia. Tentei uma reinicialização forçada para ver se era um problema de cache. Não ajudou. Desliguei o Wi-Fi e isso pareceu ajudar um pouco ao usar outros aplicativos. Uma vez o aplicativo de configurações funcionou e fui ver os logs de análise. Muitas falhas lá e 1 kernel panic. Além disso, a Siri não está respondendo; apenas trava lá sem resposta.

O problema parece surgir aleatoriamente, de modo que pode acontecer de 10 a 20 vezes por dia. Além disso, ele estaria acometendo mais incisivamente os novos modelos topos-de-linha — ou seja, os iPhones 16 Pro/16 Pro Max.

Felizmente, no caso desse bug, a RC do iOS 18.1 confirma que uma correção será disponibilizada com a versão final do software — e tomara que, mesmo sem deixar explícito, ela também aprimore a autonomia da bateria de iPhones em geral.

