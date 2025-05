WhatsApp libera novo widget para a tela de Início do iOS e mais opções de zoom da câmera

Na mais recente atualização do WhatsApp para iOS, o mensageiro liberou um novo widget interativo para a tela de Início focado especificamente em facilitar o acesso aos seus chats. Em testes há alguns dias, o widget está disponível para alguns usuários após a atualização para a versão 24.21.81.

Caso já tenha sido liberado para você, o widget pode ser adicionado à ‌tela de Início usando a interface “Editar” (ao tocar e segurar sobre um ícone). Usuários podem escolher entre os seus chats Recentes, Favoritos, Fixados ou Frequentes para acessá-los rapidamente.

O WhatsApp também adicionou suporte a zoom de 0,5x a 3x com a câmera integrada. As notas de liberação também incluem uma novidade anunciada no começo deste mês que permite fazer menções no Status.

Nem todos os usuários receberão esses recursos imediatamente, porém, de modo que o WhatsApp afirma que eles “serão lançados nas próximas semanas”.