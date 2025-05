WhatsApp testa atalho para criar links de chamadas sem sair das conversas

De acordo com novas descobertas do WABetaInfo, o WhatsApp está testando um novo atalho que permite criar links para chamadas de vídeo ou de áudio em conversas individuais ou em grupo no aplicativo do mensageiro para iOS.

Em testes na versão 24.21.10.79 do app, disponível no TestFlight, a nova opção fica na interface de adição de mídias do app, ao lado de opções para enviar fotos, localização, contatos, documentos, etc.

Ao tocar no botão correspondente, uma outra interface permite escolher se o link criado será para uma chamada de vídeo ou de áudio, bem como conta com um botão para enviá-lo à conversa após a criação.

Como destacou o site, o novo recurso economizará tempo e ações dos usuários, uma vez que não será mais necessário ir até a aba “Chamadas” para criar um link para ligações no aplicativo.

Obviamente, como ela está em fase de testes, não se sabe se a novidade será futuramente efetivada no aplicativo. Também ainda não temos uma provável data de liberação geral.