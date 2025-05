Will Sharpe detalha novo podcast original “Extrasensory”, do Apple TV+

Hoje, o Apple TV+ anunciou o novo podcast original “Extrasensory”, que estreará em 28 de outubro. Apresentada por Will Sharpe, vencedor do BAFTA e do SAG Awards, a série de oito episódios narrará a incrível história real de uma família na Inglaterra dos anos 1950. O leiteiro (milkman) John Pollock profetizou que suas duas filhas falecidas renasceriam, e, posteriormente, sua esposa deu à luz a gêmeas com semelhanças assustadoras às meninas falecidas, atraindo a atenção de um cientista americano.

“Extrasensory” é produzido pela Blanchard House, a mesma produtora da série premiada “The Pirate of Prague”. Assinantes do Apple TV+ terão acesso a todos os episódios no dia da estreia, enquanto não assinantes poderão ouvir os dois primeiros episódios, com os restantes lançados semanalmente até 9/12.

Em uma entrevista ao Deadline, Sharpe ressaltou: “Achei essa história fascinante e espero que as reviravoltas mantenham os ouvintes curiosos, como fizeram comigo. Mesmo enquanto gravávamos, novas descobertas estavam sendo feitas pela produção, então foi emocionante fazer parte dessa complexa fábula psicológica sobre reencarnação e muito mais.”

Confira o trailer, abaixo:

O podcast se junta a uma lista crescente de produções do Apple TV+, como “The Line”, “Hooked”, “Operation: Tradebom”, “My Divo”, e complementares de séries como “Foundation” e “For All Mankind”. Esses podcasts ampliam a oferta diversificada do Apple TV+, que já foi reconhecido com 517 vitórias e 2.321 indicações a prêmios desde seu lançamento em novembro de 2019, incluindo a comédia “Ted Lasso” e o vencedor do Oscar “CODA”.