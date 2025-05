Apple pode ter consertado “efeito geleca” do iPad mini, indicam reviews

Marcado para chegar aos primeiros consumidores amanhã, o iPad mini (A17 Pro) já foi testado por uma série de jornalistas da mídia especializada, o que significa que os primeiros detalhes sobre as mudanças do novo modelo começaram a surgir.

Um dos aspectos do novo tablet que ganhou uma atenção especial nesses reviews foi a tela — isso porque o modelo anterior, como comentamos na época, sofre de um problema na atualização do LCD que foi carinhosamente apelidado de “jelly scrolling”, ou “efeito geleca”.

Caso você não esteja lembrado disso, o “efeito geleca” do iPad mini de sexta geração acontece por conta de um atraso na taxa de atualização da imagem exibida no display, de modo que as linhas inferiores da tela demoram mais para atualizar que as de cima. Essa falta de sincronia provocava um efeito muito parecido com o famoso “screen tearing” e, por conta da forma como a tela do tablet tinha sido projetada, era mais perceptível no modo retrato (horizontal).

Embora algumas pessoas nem tenham percebido esse problema, muitas outras foram às redes sociais reclamar dele, obrigando a Apple a se pronunciar. No entanto, a gigante de Cupertino logo disse que o “efeito geleca” era normal, rechaçando qualquer possibilidade de um recall ou de uma atualização de software com uma solução.

Mas e aí, corrigiram?

Bem… talvez. Como dito, vários reviews do novo iPad mini começaram a surgir na internet nesta terça-feira, mas não parece haver um consenso entre os testadores se Apple corrigiu ou não esse problema.

Enquanto alguns jornalistas disseram não ter notado esse problema no novo tablet, dando a entender que ele poderia ter sido resolvido, outros foram bastante enfáticos ao apontar sua presença, como David Pierce, do The Verge: “O efeito “gelatinoso” do último modelo ainda está muito presente”, comentou.

Jason Snell, do Six Colors, por sua vez, falou que não notou o problema no iPad mini (A17 Pro) e também disse que a Apple realizou alterações nos circuitos do tablet para minimizar esse feito. Ainda de acordo com ele, isso não garante que o problema tenha sido completamente sanado (isso com certeza será confirmando nos próximos dias), mas é um bom sinal.

Craig Grannell, do Stuff, entretanto, disse que a Apple confirmou com ele que realizou melhorias na tela do novo tablet, embora não tenha dito exatamente quais:

A Apple disse que otimizou a tela, mas não forneceu detalhes sobre como. Aos meus olhos, a rolagem gelatinosa não parece tão ruim quanto eu me lembro da última vez, mas tenha em mente duas coisas. Primeiro, não tenho o antigo iPad mini para comparar. Segundo, não fiquei muito preocupado com isso da última vez, de qualquer forma.

Uma vez que o novo iPad mini for lançado amanhã, será questão de tempo até que sua tela seja submetida a testes mais “científicos”, os quais dirão se o infame “efeito geleca” segue vivo ou não. Assim que alguma confirmação surgir, comentaremos aqui no MacMagazine, é claro. 😉

