Câmera de selfies do iPhone 16 Pro Max encabeça ranking do DXOMARK

Depois de testar a tela e as câmeras traseiras do iPhone 16 Pro Max, o DXOMARK divulgou hoje a sua avaliação da câmera frontal do aparelho topo-de-linha da Apple — o qual, segundo o site, é uma das melhores do mundo atualmente.

A câmera frontal do iPhone 16 Pro Max, vale lembrar, tem um sensor de 12 megapixels, uma lente com uma abertura de ƒ/1.9 e foco automático, sendo capaz de gravar vídeos em 4K a uma taxa de atualização de até 60 quadros por segundo, bem como em 1080p a até 120qps.

Embora não tenha mudado muito em termos de hardware, o software que opera o componente foi aprimorado, resultando em melhorias significativas de imagem, segundo o DXOMARK. Os avanços foram tantos que fizeram o flagship da Maçã pular para a primeira posição do ranking do site — lugar que divide com o Honor Magic6 Pro —, com 151 pontos.

Entre os pontos positivos do novo modelo, estão a sua exposição precisa e o seu alcance dinâmico amplo — detalhes que resultaram em imagens com um alto nível de contraste vistas em displays HDR . Embora também lide muito bem com cores, no entanto, o iPhone 16 Pro Max acabou perdendo nesse departamento para o Google Pixel 9 Pro XL, que conseguiu entregar um balanço de branco melhor e tons de pele mais precisos.

O foco automático da câmera frontal também se mostrou bastante confiável, além de contar com uma ampla profundidade de campo. De acordo com o DXOMARK, isso permitiu selfies com uma boa definição e com uma boa quantidade de detalhes de várias distâncias — característica que também se provou uma verdade em vídeos.

Da esquerda para a direita: iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro XL e Honor Magic6 Pro.

Outras vantagens destacadas pelo site foram a “ampla abertura simulada” e o efeito bokeh no modo retrato, que entregou resultados bastante naturais. Inclusive, esse foi um dos aspectos nos quais o iPhone 16 Pro Max saiu-se melhor que qualquer outro aparelho testado pelo site.

Entre os pontos negativos, está o já mencionado balanço de branco, que embora até faça um trabalho satisfatório na maior parte do tempo, pode provocar algumas projeções nas imagens. Além disso, embora a Apple tenha melhorando bastante isso (principalmente com o iPhone 15 Pro Max, no ano passado), ainda há um nível considerável de ruído em fotos e vídeos. Diferenças de definição entre quadros de um vídeo também não são raras durante gravações em movimento.

A análise completa (em inglês) das câmeras do iPhone 16 Pro Max pode ser conferida nessa página.

