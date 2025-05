Como mudar a forma com que as contas são exibidas no app Senhas [iPhone, iPad e Mac]

O gerenciador de senhas da Apple era, até pouco tempo, incluído dentro dos ajustes do iPhone e do iPad e nas configurações do Safari do Mac. Porém, com a chegada do iOS/iPadOS 18 e do macOS Sequoia 15, ele agora se tornou um aplicativo dedicado!

Batizado de Senhas (Passwords), ele traz alguns truques simples para melhorar o gerenciamento das suas senhas, das Chaves-senha (Passkeys), de redes Wi-Fi e códigos de segurança.

A dica que daremos hoje envolve alterar a maneira como são mostrados os sites ao visualizar os detalhes de uma conta pelo app. Você pode escolher mostrar as contas como títulos ou sites, veja só! 🔑

Como mudar a forma como as contas são exibidas no app Senhas do iPhone/iPad

Abra os Ajustes, toque em “Apps” (no final da tela) e busque por “Senhas”. Depois, selecione “Mostrar Contas Como” e alterne entre “Títulos” ou “Sites”.

Como mudar a forma como as contas são exibidas no app Senhas do Mac

Com o app Senhas aberto e autenticado usando o Touch ID ou a sua senha, vá até Senhas » Ajustes… na barra de menus ou use o atalho ⌘ command , .

Depois, use o menu suspenso ao lado de “Mostrar contas como” para escolher entre “Títulos” ou “Sites”.