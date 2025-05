Conheça o laboratório onde a Apple testa novos recursos para os AirPods [atualizado]

Uma das novidades mais interessantes anunciadas pela Apple recentemente em termos de saúde é a futura capacidade de utilizar os AirPods Pro 2 como aparelho auditivo — o que ajudará a pessoas com algum nível de deficiência a ouvir com mais facilidade os sons a seu redor.

O que pouca gente sabe é que existe, na empresa, uma espécie de laboratório supersecreto (pelo menos até o presente momento) onde esses e outros tantos recursos envolvendo os AirPods foram e continuam sendo desenvolvidos.

Denominado Fantasia, o local não costuma ser alvo de câmeras, mas a equipe do programa “Good Morning America”, da rede de TV americana ABC, conseguiu autorização para mostrá-lo ao grande público — foi a primeira rede de TV a filmar no local, inclusive.

Em uma reportagem de pouco menos de cinco minutos, a repórter Rebecca Jarvis mostrou locais onde engenheiros da Apple passaram anos experimentando as tecnologias auditivas da empresa.

Um desses locais é uma sala especial contendo 50 alto-falantes capazes de reproduzir centenas de sons que imitam a vida real. Pessoas com diversos perfis auditivos são convidadas à sala para participar de testes visando mensurar suas capacidades auditivas e contribuir para o desenvolvimento de novos recursos.

Outro local especial do Fantasia é uma espécie de câmara ultrassilenciosa — talvez um dos locais mais silenciosos da Terra —, a qual é construída de forma a fornecer um isolamento acústico excepcional.

Isso permite aos engenheiros fazer medições de som precisas sem nenhum ruído ou vibração. Algumas pessoas, inclusive, chegam a ouvir seus próprios batimentos cardíacos por lá, segundo um engenheiro da Apple entrevistado.

O recurso de aparelho auditivo, vale recordar, será liberado para donos dos AirPods Pro 2 com o lançamento do iOS 18.1, previsto para ser disponibilizado para os usuários finais na próxima semana. Ele requer aprovação de órgãos reguladores, o que ainda não ocorreu no Brasil.

Atualização, por Bruno Cardoso 28/10/2024 às 14:57

Agora foi a vez de a própria Apple compartilhar informações e imagens do seu laboratório ultratecnológico e secreto.

Em um comunicado para a imprensa, a companhia voltou a destacar como essa instalação foi usada durante o desenvolvimento dos novos recursos dos AirPods Pro 2 voltados à saúde auditiva dos usuários. De acordo com ela, ele conta com três cabines audiométricas de nível clínico instaladas permanentemente.

Dos sons mais silenciosos que podemos ouvir para o recurso Hearing Test, à fala em restaurantes barulhentos para o recurso Hearing Aid, e até mesmo níveis de concerto para Hearing Protection, podemos trazer o mundo real para nossas instalações acústicas com a reprodução de paisagens sonoras calibradas de todo o mundo, ou fazer medições acústicas precisas com o toque de um botão. —Kuba Mazur, engenheiro chefe de saúde auditiva da Apple em Engenharia Acústica.

A Apple voltou a compartilhar algumas imagens (incluindo um vídeo) do Longwave — essa câmara anecóica composta por várias caixas de som — em ação, bem como um áudio (um tanto quanto emocionante) do recurso Hearing Aid em ação, nos dando uma noção de como alguém com um perda auditiva pode se beneficiar do recurso.

Para conferir o artigo na íntegra (em inglês), acesse essa página.

