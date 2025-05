Meta usará reconhecimento facial contra golpes e para recuperação de contas

A Meta anunciou recentemente que está testando novos recursos de segurança utilizando reconhecimento facial tanto para combater golpes usando imagens de celebridades quanto para ajudar usuários a recuperar suas contas caso elas tenham sido tomadas por golpistas.

Publicidade

Mirando os famosos deepfakes de pessoas públicas em falsos anúncios, a Meta está testando uma nova maneira de detectar esse tipo de golpe. A empresa simplesmente usará sua tecnologia para comparar o rosto exibido em um anúncio com a imagem de perfil pública da celebridade no Instagram e no Facebook.

Se der match e determinarmos que o anúncio é uma fraude, nós o bloquearemos. Excluímos imediatamente quaisquer dados faciais gerados a partir de anúncios para essa comparação única, independentemente de o nosso sistema encontrar uma correspondência, e não o usamos para nenhuma outra finalidade.

A empresa também está implementando uma camada adicional de segurança para detectar contas falsas que se passam por celebridades com o uso do reconhecimento facial. Golpistas geralmente utilizam esse tipo de conta para obter algum benefício de pessoas desavisadas (como dinheiro, por exemplo).

Reconhecimento facial até mesmo para usuários comuns

Visando facilitar a recuperação de contas usurpadas por golpistas, a Meta anunciou também que usará sua tecnologia de reconhecimento facial como uma alternativa ao envio de documentos para que um usuário prove ser o dono de conta à qual ele tenta obter novamente acesso.

Publicidade

Semelhante à verificação que é já bastante popular em aplicativos de banco, será solicitado o envio de uma selfie em vídeo e a Meta utilizará seus poderosos algoritmos para comparar o vídeo enviado com as fotos de perfil já publicadas pela conta alvo da solicitação.

Essa, vale recordar, não é a primeira vez que a Meta trabalha com reconhecimento facial. Anteriormente, o Facebook era capaz de detectar e marcar automaticamente o rosto de usuários em imagens publicadas na rede — tecnologia que despertou preocupações com segurança e foi descontinuada em 2021.

Dessa vez, no entanto, a empresa deixa claro que a selfie enviada por uma pessoa será criptografada e armazenada com segurança até a conclusão da comparação com a imagem de perfil da conta, sendo excluída imediatamente logo após essa etapa, independentemente do resultado.