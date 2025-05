Polícia Federal prende dupla com iPhones e mais aparelhos contrabandeados

A Polícia Federal (PF) anunciou que, em ação conjunta com agentes da Receita Federal, prendeu duas pessoas envolvidas em contrabando de mercadorias estrangeiras (dentre elas, muitos produtos da Apple) vindas do Paraguai.

A prisão aconteceu na última sexta-feira (18/10) em Foz do Iguaçu (PR), ocasião na qual os criminosos foram flagrados em posse de uma carga milionária durante um monitoramento realizado pela equipe dos órgãos federais.

Segundo a PF, um deles foi pego saindo de um imóvel em um veículo o qual continha em seu interior smartphones de grande valor. O motorista até tentou fugir, mas foi contido com a ajuda da Polícia Militar.

Dentro do apartamento, que era utilizado como depósito para as mercadorias encontradas no veículo, foi encontrado outro homem — este, escondido e tentando fugir da abordagem policial.

Enquanto o motorista já tinha histórico de fuga, o indivíduo encontrado no apartamento já havia sido preso por contrabando. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

Nas imagens divulgadas pela Polícia, é possível notar que foram apreendidos iPhones de várias gerações e modelos, bem como outros produtos da Apple ainda lacrados e lotes com smartphones de outras empresas.

via CNN Brasil