Spotify testa recurso que permite criar suas próprias capas de playlists

O Spotify anunciou hoje uma nova funcionalidade que permite aos usuários criar e personalizar capas de playlists diretamente no aplicativo. Esse recurso está sendo lançado em 65 países, em versão beta (e apenas em inglês) para iOS e Android, e está disponível tanto para usuários gratuitos quanto assinantes do plano Premium.

A funcionalidade permite salvar apenas uma arte de capa personalizada por vez. Se o usuário quiser criar uma nova capa, precisará salvar a atual antes de fazer outra. Apesar de não ser uma adição essencial, é uma ferramenta divertida que mostra o empenho do Spotify em oferecer mais opções de personalização aos seus usuários.

Para criar as capas, basta tocar no menu de três pontos na página da lista de reprodução e selecionar “Criar capa”. A partir daí, você pode carregar uma foto original sua e adicionar ou atualizar uma variedade de elementos, incluindo:

Estilos de texto, cores e efeitos com a fonte personalizada do serviço, a Spotify Mix.

Cores de fundo e gradientes.

Mascaramento de imagem e efeitos visuais.

Adesivos exclusivos de artistas como Jun Ioneda, Sam Lyon, James Marshall e Shivani Parasnis.

Uma vez que a capa for concluída, sua playlist será atualizada com sua nova arte de capa e você poderá compartilhar sua criação diretamente com amigos ou em plataformas de mídia social.

Além disso, o Spotify está testando um recurso que permite criar listas de reprodução personalizadas com base em prompts escritos. Essa função é parecida com uma já presente no YouTube Music desde o ano passado, a qual permite criar capas de playlists com a ajuda de inteligência artificial e com base nas músicas da playlist criada.

Como parte da novidade, o Spotify fez parcerias com artistas musicais, criadores visuais e designers de arte de álbuns icônicos para permitir que os ouvintes criem capas personalizadas para suas playlists. Artistas como Clairo, Jamie xx e Arlo Parks estão entre os envolvidos, mas existem diversos outros grandes nomes participando, além de criadores visuais como Pablo Rochat e Jesse Nyberg.

Especialistas em arte de álbuns incluem Imogene Strauss, Adrian Hernandez (designer de “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny) e Cey Adams (que trabalhou com The Notorious BIG, Beastie Boys e JAY-Z). Cada um usou o novo recurso para criar capas exclusivas, promovendo criatividade e individualidade entre os usuários do Spotify.

