WhatsApp oficializa adição de contatos só no app e por outros aparelhos

O WhatsApp oficializou hoje uma nova atualização que tornará ainda mais prática e versátil a adição e o gerenciamento de contatos na plataforma. A novidade, que estava ainda há poucos dias em fase de testes, é resultado da criação de um novo sistema de armazenamento criptografado da plataforma, o IPLS.

Publicidade

Basicamente, o IPLS permite aos usuários adicionar e gerenciar números de telefone diretamente no WhatsApp, eliminando a obrigatoriedade de armazená-los na lista de contatos do aparelho para que ele seja reconhecido pelo aplicativo — como acontece desde os primórdios do software.

Embora ainda conte com a opção para sincronizar o número salvo com os contatos do aparelho, a nova opção oferece uma solução adicional ideal para quem quer mais privacidade no uso do aplicativo — como para pessoas que dividem um mesmo smartphone com outros usuários, por exemplo.

Além disso, caso você tenha mais de uma conta do WhatsApp em um mesmo aparelho (uma no app normal e uma no WhatsApp Business, por exemplo), será possível personalizar a lista de contatos para cada conta. Atualmente, todos os contatos criados pelo app são salvos na lista principal.

A novidade também possibilitará adicionar novos contatos a partir de dispositivos vinculados e sincronizá-los com o app nos demais aparelhos. Inicialmente, essa possibilidade estará disponível apenas na web e no aplicativo para Windows, mas futuramente chegará também a outros sistemas operacionais.

Outra coisa que o WhatsApp promete para o futuro é a possibilidade de salvar contatos apenas pelo nome de usuário de determinada conta. O suporte a usernames, vale destacar, está sendo testado pela plataforma pelo menos desde 2023 e deverá ser lançado em alguma versão estável mais à frente.