Widgetable é um app que visa conectar pessoas a partir de… widgets!

Pode ser que alguns já conheçam o Widgetable, aplicativo o qual permite que usuários compartilhem seus widgets e os combinem com amigos ou familiares, assim como adicionem outras funções que, além de divertidas, podem ser úteis no dia a dia.

Ele funciona como uma plataforma social, pela qual é possível ver a distância entre você e outra pessoa ou o status escolhido por alguém. Essa característica única oferece uma experiência mais interativa e conectada, permitindo maior personalização e interação entre usuários.

Para adicionar amigos no Widgetable, abra o aplicativo e vá até “Mais” no menu inferior, depois toque em “Amigos”. Em seguida, toque em “Adicionar um novo amigo” e insira o código do seu amigo. Ambos devem inserir o código um do outro para se conectarem no aplicativo:

Como configurar um Widgetable compartilhado

Depois de adicionar amigos no Widgetable, escolha e configure seu widget no aplicativo. Toque em “Explorar”, na parte inferior da tela, e selecione um widget — como o de distância retangular.

Escolha o amigo com quem deseja usá-lo e toque em “Salvar”. Seus widgets salvos podem ser visualizados no botão “Meu”, no canto superior direito do aplicativo. Seu amigo também deve seguir o mesmo processo para ter o widget no iPhone:

Os widgets são voltados para o humor, então é possível notar que algumas das opções podem ser um tanto engraçadas pela peculiaridade.

Adicionar widgets às telas Bloqueada e/ou de Início são procedimentos semelhantes e quase que inteiramente feitos pelo próprio app. No entanto, depois de configurar o widget no Widgetable, vá para a tela Bloqueada do seu iPhone, segure a tela e toque em “Personalizar”. Toque em “Adicionar Widgets” e veja se o widget dele aparece no menu. Escolha o tamanho desejado conclua a configuração.

Repare na imagem a seguir o widget na parte superior direita, de um “pet” que o aplicativo proporciona, cujo funcionamento se assemelha ao de um Tamagochi:

Na captura de tela abaixo, o widget escolhido são de jarros de reações, onde o usuário e o amigo adicionado poderão escolher “doces” com reações de emojis como “Horrível”, “Ruim”, “Neutro”, “Bom” e “Ótimo”:

Após isso, você pode marcar várias tags que representam o sentimento escolhido pelo emoji:

E por fim, um exemplo de um dos widgets que o app proporciona atrelado ao sistema de jarros. Você pode escolher qual o formato do widget de acordo com sua tela do iOS podendo mostrar apenas o seu jarro, o do seu amigo ou de ambos. Assim como o app — uma vez que ative — notificará quando o outro usuário inserir uma reação ao jarro dele:

Outros widgets do app oferecem mais opções divertidas em diferentes tamanhos. Um dos mais populares é o de status, que permite escolher um status personalizado para exibir na tela Bloqueada do seu amigo por até 24 horas, com atualizações automáticas a cada 20 minutos. Outro interessante é o Notas de Amigos, que exibe uma nota curta na qual você escreve na tela Bloqueada do amigo e pode ser alterada a qualquer momento.

Apesar de uma proposta simples, o Widgetable tem como objetivo entreter, então, caso você não seja um adepto dos widgets, esse aplicativo talvez faça-o mudar de ideia. Ele está disponível gratuitamente para download e oferece compras internas.