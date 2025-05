Apesar de vendas satisfatórias, Apple teria reduzido pedidos dos iPhones 16

O analista Ming-Chi Kuo está de volta com novas informações e previsões sobre as vendas dos iPhones 16 — as quais, apesar de estarem em alta, não teriam batido as expectativas da Apple.

Isso porque, segundo o analista, a Apple reduziu os pedidos dos novos aparelhos em cerca de 10 milhões de unidades — uma medida que vale para o atual trimestre e o começo do ano que vem — com a maioria dos cortes afetando os iPhones 16/16 Plus, justamente os que estariam vendo a melhor demanda, segundo suas previsões anteriores.

To avoid any misunderstanding, the 10 million units cut is the sum of three-quarters of cuts (from 4Q24 to 2Q25) https://t.co/t7Ddtb4je0 — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 23, 2024 Para evitar qualquer mal-entendido, o corte de 10 milhões de unidades é a soma de três trimestres de cortes (do 4T24 ao 2T25).

Kuo disse que seus números são baseados em sua própria pesquisa da cadeia de suprimentos. Ele agora prevê que a indústria fabricará 84 milhões de iPhones no segundo semestre de 2024 — abaixo da sua estimativa anterior, de 88 milhões.

Um corte na produção deste trimestre, vale lembrar, já havia sido ventilado por outros analistas no começo do mês — então os dados de Kuo corroboram esse cenário.

Fracasso da Apple Intelligence?

O que é mais significativo, diz Kuo, é que isso significa que a Apple Intelligence não representará o grande impulso que a Apple esperava — não a princípio, pelo menos.

Os recentes cortes de pedidos da Apple sugerem que essa expectativa otimista poderá não se materializar no curto prazo. Acredito que a Apple está melhor posicionada para ter sucesso em IA no dispositivo, e estou confiante sobre o potencial a longo prazo para a Apple Intelligence se tornar um serviço pago popular. No entanto, o crescimento significativo nas remessas do iPhone provavelmente exigirá mais inovação de hardware para acompanhar esse desenvolvimento de IA.

Novo iPhone SE

Em sua publicação, Kuo disse ainda que os fornecedores da Apple deverão iniciar a produção em massa do novo iPhone SE em dezembro. Dado que o dispositivo poderá ser lançado no primeiro semestre de 2025 — provavelmente entre março e abril —, o início da produção em massa no fim deste ano faz sentido.

Por fim, o analista estima que os fornecedores da Apple produzirão cerca de 8,6 milhões de unidades do novo modelo até o primeiro trimestre do ano que vem.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

