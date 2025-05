Apple estaria trabalhando em MacBooks Air, Macs Pro e Studio com chips M4

Para além dos novos Macs previstos ainda para este ano, a Apple já estaria se aproximando da produção de MacBooks Air com chips M4, cujo lançamento tem previsão para acontecer no início de 2025, de acordo com informações obtidas pelo jornalista Mark Gurman (da Bloomberg).

Publicidade

Segundo ele, os próximos modelos do laptop — com os codinomes J713 e J715 — terão designs semelhantes aos dos atuais e deverão chegar entre janeiro e março do ano que vem, o que está de acordo com o lançamento das versões mais recentes, equipadas com o chip M3.

Entre as workstations, a empresa teria “adiado” o lançamento de um novo Mac Studio (codinome J575 ), o qual possuía um cronograma semelhante ao do MacBook Air — mas agora é provável que ele chegue entre março e junho de 2025. Conforme observado pelo repórter Joe Rossignol, porém, o próprio Gurman já havia dito que o próximo Mac Studio chegaria em meados do ano que vem — portanto, a nova previsão trata até mesmo de um período mais antecipado, em vez de posterior.

Além dele, Gurman disse que a Apple também continua trabalhando em uma atualização do Mac Pro, certamente com o chip mais parrudo da família M4 (o “M4 Ultra”).

Novos iPhones, iPads e mais

Gurman também ressaltou o cronograma de lançamentos em 2025 para alguns outros produtos da Apple. Entre eles, a empresa está planejando um novo iPhone SE, novos iPads Air e teclados de iPad atualizados. Ela também está visando lançar novos iPads (no plural) de entrada — codinomes J481 e J482 — no ano que vem, segundo ele.

Publicidade

Ademais, a empresa já está trabalhando na linha “iPhone 17”, esperada para o ano que vem, incluindo uma versão mais fina para substituir o iPhone 16 Plus. A Maçã poderá lançar, ainda, um novo dispositivo doméstico com uma tela acoplada a um braço robótico em algum momento de 2025.

Comprar Mac Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$76.499,10

Preço parcelado: a partir de R$84.999,00 em até 12x

Versão: torre ou rack

Chip: M2 Ultra (CPU de 24 núcleos e GPU de 60 ou 76 núcleos)

Memória: 64GB, 128GB ou 192GB

Armazenamento: 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Pés ou rodízios: estrutura em aço inoxidável com apoios ou rodízios

Acessórios: Magic Mouse e/ou Magic Trackpad

Comprar Mac Studio de Apple Preço à vista: a partir de R$23.399,10

Preço parcelado: a partir de R$25.999,00 em até 12x

Chip: M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos) ou M3 Ultra (CPU de 28 ou 32 núcleos; GPU de 60 ou 80 núcleos)

Memória: 36GB, 48GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB ou 512GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB ou 16TB

Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB ou 32GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.