Apple libera primeiras betas do iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2, com mais recursos da Apple Intelligence

A Apple acaba de liberar as primeiras versões beta do iOS 18.2 (compilação 22C5109p ), do iPadOS 18.2 (idem) e do macOS Sequoia 15.2 ( 24C5057p ), que trazem ainda mais recursos da Apple Intelligence para iPhones, iPads e Macs!

Entre as novidades dessas novas versões, estão os Genmojis — que permitirão a criação de emojis com inteligência artificial. Acessíveis pelo teclado do iOS, os Genmojis podem ser gerados a partir de uma descrição ou com base na aparência de uma pessoa em uma imagem presente no app Fotos (Photos). O recurso também oferecerá algumas sugestões de quais emojis criar.

Here are the splash screens for Genmoji and Image Playground on iOS 18.2 beta 1 pic.twitter.com/EkEfdBWYrM — Aaron (@aaronp613) October 23, 2024 Aqui estão as telas iniciais para o Genmoji e o Image Playground no iOS 18.2 beta 1. You can now create your own emoji with Genmoji in iOS 18.2 pic.twitter.com/UlMVngz91l — Apple Hub (@theapplehub) October 23, 2024 Agora você pode criar seu próprio emoji com Genmoji no iOS 18.2.

Parecido com a novidade anterior, o Image Playground é um app pelo qual é possível usar a IA da Apple para gerar imagens. Você pode usar um prompt para criar uma imagem do seu jeito ou utilizar algumas das sugestões fornecidas pelo recurso.

Também é possível usar conversas do Mensagens (Messages) e documentos do Notas (Notes) como base para suas criações, que também podem ser geradas de acordo com a aparência de alguém. Além dos apps supracitados, ele também pode ser acessado do Freeform, do Pages e do Keynote.

Image playground is pretty cool on iOS 18.2 beta 1 pic.twitter.com/VSqsj7JYiz — Aaron (@aaronp613) October 23, 2024 O Image Playground é bem legal na beta 1 do iOS 18.2.

Outro recurso que veio com esses updates — e que está relacionado ao Image Playground — é a Image Wand, a qual deixa você gerar imagens com base em rabiscos feitos no app Notas com um Apple Pencil ou frases. Você pode acessá-la por meio da paleta de ferramenta do Apple Pencil em um iPad.

Image Wand is sick, loving this new feature on iOS 18.2 beta 1 pic.twitter.com/eGhjbe1ZNY — Aaron (@aaronp613) October 23, 2024 A Image Wand é incrível, estou adorando esse novo recurso na beta 1 do iOS 18.2.

Assim como os Genmojis e o Image Playground, no entanto, será necessário entrar em uma lista de espera para acessar a Image Wand. A Apple notificará usuários assim que eles forem inclusos nos testes desses recursos.

iOS 18.2 introduces these new Apple Intelligence features: Image Playground, Genmoji, and Image Wand



You will need to request early access to use these features pic.twitter.com/zpacsx0z69 — Apple Hub (@theapplehub) October 23, 2024 O iOS 18.2 apresenta estes novos recursos do Apple Intelligence: Image Playground, Genmoji e Image Wand.

Você precisará solicitar acesso antecipado para usar esses recursos.

Há também agora a aguardada integração da Siri com o ChatGPT, da OpenAI, o qual só será acionado caso a assistente da Apple não consiga realizar uma tarefa (e apenas com a permissão do usuário). É possível usar o ChatGPT para criar textos e imagens, além de não ser necessário ter uma conta no serviço.

ChatGPT integration in iOS 18.2 beta 1 pic.twitter.com/TPtIN2n3fu — Aaron (@aaronp613) October 23, 2024 Integração com o ChatGPT na beta 1 do iOS 18.1. More screenshots of ChatGPT on iOS 18.2 beta 1 pic.twitter.com/fvET1aNl77 — Aaron (@aaronp613) October 23, 2024 Mais capturas de tela do ChatGPT no iOS 18.2.

Ainda falando dessa integração, é possível desativá-la a qualquer momento pelo app Ajustes (Settings). A Apple também garante que os comandos enviados para o modelo de linguagem não serão armazenados por ela ou pela OpenAI, e também não serão utilizados no treinamento do ChatGPT. A ferramenta diz ainda não armazenar o endereço de IP do usuário, para uma maior privacidade.

Essas atualizações também expandem o suporte da Apple Intelligence para as seguintes variações da língua inglesa: australiano, canadense, neozelandês, sul-africano e britânico. Isso também significa que usuários nesses país ganharão acesso a todos os recursos de IA lançados pela Apple até agora.

A Apple também introduziu uma nova API para as Writing Tools, a qual permitirá que terceiros façam proveito dessas ferramentas — até então restritas aos apps da Maçã — em suas aplicações. Eles também estão mais capazes e permitem que você descreva em palavras o tom que deseja adicionar a um texto.

“Describe your change” is live on iOS 18.2 beta 1 pic.twitter.com/NWBzK6aNlk — Aaron (@aaronp613) October 23, 2024 “Descreva sua mudança” está disponível no iOS 18.2 beta 1.

Donos de iPhones 16 podem finalmente testar a Visual Intelligence, recurso que permite apontar a câmera do smartphone para um estabelecimento ou cartaz na rua, por exemplo, para obter mais informações sobre ele. A ferramenta também é capaz de resumir textos, identificar informações de contato e mais.

Visual Intelligence with my iPhone 16 Pro on iOS 18.2 beta 1 pic.twitter.com/CPsMtqQyY5 — Aaron (@aaronp613) October 23, 2024 Visual Intelligence com o meu iPhone 16 Pro na beta 1 do iOS 18.2.

O app Mail recebeu um banho de loja e agora separa os emails recebidos em categorias, tornando tudo mais organizado. Mensagens importantes são exibidas na categoria “Primary”, enquanto recebidos e coisas do tipo são jogadas para a pasta “Transactions”. Já a categoria “Updates” foca em emails de newsletters, alertas e compromissos, enquanto a pasta “Promotions” traz ofertas e propagandas.

Mail app redesign is live on iOS 18.2 beta 1 pic.twitter.com/pZ3gzClfUq — Aaron (@aaronp613) October 23, 2024 O redesenho do aplicativo Mail está disponível na beta 1 do iOS 18.2.

Por fim, a nova beta também implementou novos limites de volume nos Ajustes do iOS, a fim de preservar a saúde auditiva.

iOS 18.2 beta 1 introduces a new "Volume Limit" setting pic.twitter.com/Kic7sQ5zuX — Aaron (@aaronp613) October 23, 2024 iOS 18.2 beta 1 apresenta uma nova configuração “Limite de Volume”.

Todas essas novidades de IA, vale lembrar, foram apresentadas pela Apple em junho durante a WWDC24. Como a empresa optou por uma liberação em fases, acabamos não vendo-as estrearem no lançamento original desses sistemas.

A previsão atual é de que a Apple libere o iOS 18.2, o iPadOS 18.2 e o macOS 15.2 para todos em algum momento de dezembro. Por ora, vale notar, a beta está disponível apenas para os iPhones compatíveis com a AI: 15 Pro, 15 Pro Max e toda a linha 16.