Apple reduziu significativamente a produção do Vision Pro, diz reportagem

Não é segredo para ninguém que as vendas do Apple Vision Pro não têm ido muito bem desde o seu lançamento — situação provocada, principalmente, pelo alto preço do headset de realidade mista (AR/VR) e pelo baixo interesse de desenvolvedores na plataforma. De acordo com informações do The Information, no entanto, essa situação pode ter chegado ao seu ponto mais baixo até agora.

Segundo o jornalista Wayne Ma, que assinou a reportagem, a Apple reduziu significativamente a produção do Vision Pro recentemente, de modo a refletir o ritmo lento das vendas. E não para por aí: a empresa também estaria considerando pausá-la por completo ainda neste ano.

A Apple poderá suspender a produção do Vision Pro já no mês que vem em meio à fraca demanda, e alguns fornecedores já interromperam a fabricação de componentes desde o início do verão. Confira meu último furo com @QianerLiu

para o @theinformation.

Citando múltiplas fontes “envolvidas diretamente” com a produção do headset, Ma disse ainda que a desaceleração da produção começou, na verdade, no início do verão (do hemisfério norte), com algumas fornecedoras fazendo cortes ainda em maio. A estimativa é que elas teriam em estoque peças o suficiente para algo em torno de 500 mil e 600 mil dispositivos, o que poderia cobrir a demanda pelo aparelho durante o ano de 2025 inteiro.

A Apple teria avisado a Luxshare — parceira responsável pela montagem do Vision Pro — que ela talvez precisasse diminuir o ritmo da sua produção em novembro. As informações são de que a Luxshare tem produzido algo em torno de 1 mil Visions Pro por dia, o que é metade do que ela fabricou no auge do produto.

No início desta semana, o CEO da Maçã, Tim Cook, disse em uma entrevista que o Vision Pro “não é um produto de massa”, e sim um dispositivo para entusiastas que desejam testar esse tipo de tecnologia antecipadamente. Rumores dão conta de que a empresa está focada agora em uma versão mais barata do headset, dando a entender que ela já está estudando formas de fazer essa nova linha de produtos cair nas graças do público geral.

Mesmo assim, a empresa parece estar sendo mais cautelosa desta vez, já que teria planejado produzir “apenas” 4 milhões de unidades da versão mais barata do seu headset — metade do que ela previu originalmente para o Vision Pro. O desenvolvimento da segunda geração da versão mais cara do headset também teria sido completamente pausado; antes disso, porém, a companhia teria decidido fazer alterações mínimas no seu design de forma a reaproveitar as peças da primeira geração que acabaram ficando paradas nos armazéns das suas parceiras.

