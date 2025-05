Apple TV+ libera novo teaser da 2ª temporada de “Ruptura”

Assinantes do Apple TV+, a espera está acabando! A Maçã acaba de divulgar mais um teaser da aguardadíssima segunda temporada de “Ruptura” (“Severance”), cuja estreia está marcada para 17 de janeiro de 2025 — o primeiro foi divulgado em julho, vale lembrar.

Publicidade

A nova parte da trama terá um total de dez episódios — os quais custaram uma grana pesada, vale notar — e seguirá com a história de Mark Scout (Adam Scott), que trabalha como o líder de uma equipe de funcionários das Indústrias Lumon os quais passaram por um procedimento de… ruptura, separando suas memórias do trabalho de todo o resto da sua vida pessoal.

Veja o teaser dublado abaixo:

Caso prefira, eis o teaser original, em inglês:

Scout começa, então, a questionar a verdadeira natureza do seu emprego, o que desencadeia uma série de eventos cheios de mistério. Na segunda temporada, de acordo com a Apple, Mark S. e seus colegas de trabalho aprenderão “as terríveis consequências de brincar com a barreira da ruptura, levando-os por um caminho de ainda mais sofrimento”.

Publicidade

Com cerca de um minuto e meio de duração, o teaser mostra Mark voltando ao trabalho logo após o fim eletrizante da primeira temporada, que estreou em 2022 no Apple TV+ — sim, já faz dois anos! Entre os destaques, está o que parecem ser os seus novos colegas de trabalho.

Além de Scott, o elenco da série retorna com nomes como o da vencedora do Oscar e do Emmy Patricia Arquette (“The Act”), o vencedor do Emmy John Turturro (“Barton Fink”), Britt Lower (“High Maintenance”), Zach Cherry (“Succession”), Dichen Lachman, Jen Tullock, Tramell Tillman (“Hunters”), Michael Chernus e o vencedor do Oscar Christopher Walken (“O Franco Atirador”).

Entre as adições da segunda temporada, está o indicado ao Oscar e ao Emmy Bob Balaban (“Um Sinal de Esperança”), Robby Benson (“A Bela e a Fera”), Stefano Carannante (“Mirabilia”), a indicada ao Emmy Gwendoline Christie (“Game of Thrones”), John Noble (“O Senhor dos Anéis”), Ólafur Darri Ólafsson (“The Tourist”), Alia Shawkat (“The Letter Room”) e a vencedora do Emmy Merritt Wever (“Nurse Jackie”).

A primeira parte da trama já está toda disponível no serviço de streaming da Apple, caso você ainda não tenha conferido essa série (deveria!) ou planeja revê-la.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.