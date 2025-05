CAE quer facilitar treinamento de pilotos com novo app para o Apple Vision Pro

A fabricante canadense de tecnologias de simulação e serviços de treinamento para companhias aéreas CAE anunciou um novo aplicativo para o Apple Vision Pro que possibilitará a pilotos de aeronaves concluir alguns aspectos do seu treinamento remotamente, de qualquer lugar do mundo e a qualquer hora.

Esse software permitirá que os pilotos interajam com um convés de voo de aeronave graças às capacidades de imersão do Vision Pro, concluindo atividades que atualmente estão disponíveis apenas em centros de treinamento.

Segundo a empresa, a tecnologia poderá ser uma “virada de jogo” para o treinamento de pilotos.

Esse aplicativo para Apple Vision Pro desenvolvido pela CAE permitirá que os pilotos se familiarizem com o convés de voo, pratiquem procedimentos críticos e desenvolvam memória muscular para funções-chave de qualquer lugar. Ele permitirá que os pilotos se envolvam com ambientes de convés de voo realistas para garantir ainda mais que estejam prontos para suas sessões de simulador de voo completo e se tornem ainda mais bem preparados para qualquer situação. —Emmanuel Levitte, Diretor de Tecnologia e Produto da CAE.

Em um dos modos do aplicativo, chamado Flight Deck Interaction Mode, os pilotos poderão usar o convés de voo virtual para simular qualquer tipo de interação com a aeronave. Já no Guided Mode, o usuário será levado a aprender os vários procedimentos da aeronave; enquanto isso, no Exploration Mode, um piloto poderá tocar em um controle específico e visualizar uma descrição dele, bem como seu contexto no uso real.

O aplicativo está atualmente sendo testado e tem previsão para ser lançado no primeiro semestre de 2025.

dica do Thiago Cicogna