Cisco anuncia “reuniões espaciais” para o Webex no Apple Vision Pro

A Cisco anunciou, durante o evento Webex One, que atualizou o seu aplicativo Webex para o Apple Vision Pro, introduzindo os recursos Cisco Spatial Meetings, Webex AI Assistant e outros.

O Webex, disponível como aplicativo nativo desde o lançamento do Vision Pro, em fevereiro de 2024, agora permite um novo nível de reuniões virtuais com o headset. As Cisco Spatial Meetings facilitam demonstrações de produtos, educação e treinamento, utilizando IA desenvolvida para áudio e vídeo, eliminando a sensação de distância nas reuniões híbridas.

No entanto, as Cisco Spatial Meetings requerem um Vision Pro e um Cisco Room Bar para funcionar. A Cisco acredita que essa funcionalidade terá aplicações em setores como manufatura, varejo e saúde, especialmente com o Vision Pro já sendo usado por alguns cirurgiões. O novo assistente de IA para Webex ajudará na produtividade com resumos, assistência de escrita e recuperação de reuniões.

Learn more here: https://t.co/DheTT2l3ht pic.twitter.com/U9VcPTAGm3 — Webex (@Webex) October 23, 2024 Apresentando as Cisco Spatial Meetings no Webex para Apple Vision Pro. Esta incrível nova inovação proporciona uma experiência imersiva com vídeo realista que inclui profundidade e dimensão notáveis.

As Cisco Spatial Meetings, disponíveis no Vision Pro, transformam salas de conferência comuns em estúdios de vídeo espacial. Tendo equipado 25.000 dispositivos Room Bar Pro ao redor do mundo e liberado uma atualização de software para torná-los compatíveis com vídeos espaciais, a Cisco oferece um novo nível de precisão e imersão, ideal para indústrias como as de manufatura, saúde e design. Os chipsets da NVIDIA e as câmeras de lente dupla proporcionam experiências detalhadas em 3D, permitindo colaborações inovadoras.

Essas reuniões espaciais vão além das videoconferências tradicionais, permitindo que equipes globais examinem protótipos de produtos com detalhes realistas ou que médicos realizem ensaios cirúrgicos em ambientes imersivos. A tecnologia avançada da Cisco permite decisões rápidas e eficazes, transformando setores como varejo e educação com avaliações de produtos e experiências de aprendizado mais imersivas.

Outras novidades

Outro forte anúncio foi o do Cisco Ceiling Microphone Pro. Descrito pela fabricante como o primeiro microfone adaptável do setor, ele usa IA para ajustar automaticamente as posições dos alto-falantes e as mudanças na configuração da sala, capturando conversas naturais em vários espaços de trabalho. Compatível com câmeras e sistemas de sala da Cisco, ele oferece uma experiência de reunião integrada e imersiva.

A Cisco também está capacitando equipes de TI com soluções como o Workspace Designer, que automatiza o design e a personalização de espaços de trabalho com uma visão 3D da cobertura de áudio e vídeo. Outra ferramenta nova, o Smart Diagnostics no Control Hub, permite identificar e resolver problemas em salas de reunião em tempo real. A integração do ThousandEyes ajuda a monitorar e solucionar problemas em tempo real, reduzindo o tempo de inatividade.

O assistente de IA da Cisco foi atualizado para automatizar fluxos de trabalho com integrações com aplicativos empresariais como Salesforce, ServiceNow e Zendesk, e também se integra ao Glean para aprimorar discussões e acelerar decisões. Com o Amazon Bedrock, usuários podem escolher o LLM que melhor se adapta às suas necessidades, e compartilhar resumos e recapitulações em plataformas como Microsoft Outlook, Teams, Copilot e Slack.

Novos recursos do Vidcast, como destaques, capítulos e transcrições, visam melhorar os recursos de vídeo assíncronos. Em breve, o Vidcast gerado por IA permitirá carregar PDFs ou PPTs, além de gerar automaticamente scripts e narrações no idioma e tom desejados. As enquetes Slido geradas por IA permitem criar enquetes durante webinars e grandes reuniões, tornando as interações mais dinâmicas e envolventes.

A atualização já chegou ao aplicativo no Apple Vision Pro e, com isso, está imediatamente disponível para uso.

