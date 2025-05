Como adicionar um temporizador antes de gravar um Reel no Instagram [iPhone]

Vídeos são uma crescente parte do Instagram ultimamente, graças aos Reels — espécie de cópia do TikTok, o qual permite que criadores de conteúdo façam a publicação de vídeos curtos.

Se você também curte fazer esse tipo de conteúdo, saiba que a rede social permite ativar um temporizador antes de a gravação começar de fato. Confira como fazer isso! ⏲️

Com o app do Instagram aberto no seu iPhone, toque no botão “+”(no centro da barra inferior) e deslize o dedo até chegar na opção “Reel”. Após selecionar “Câmera” (na parte superior), vá até o botão do temporizador (o último da esquerda para a direita, na barra superior).

Ao lado de “Contagem regressiva”, alterne entre “3 segundos” ou “10 segundos”. Mais abaixo, é possível escolher a duração do clipe em si, que pode ser de até 30 segundos.

Estando satisfeito, toque em “Definir temporizador”. Depois, basta pressionar o botão de captura para iniciar a contagem regressiva e, posteriormente, a gravação em si.

Siga os passos seguintes para concluir as edições e publicar o Reel normalmente na sua conta do Instagram.

via Tecnoblog