Como desativar o avanço automático de vídeos no X (ex-Twitter)

Se você já consumiu algum vídeo no X (ex-Twitter) pelo iPhone/iPad, já deve ter notado que, após o final, sugestões de próximos vídeos são exibidas em seguida — como numa espécie de feed bem parecido com o do TikTok.

Apesar de ser bem útil para acompanhar novos conteúdos na rede social, em certos momentos você pode querer visualizar o vídeo de novo, assim que ele terminar de ser reproduzido. Felizmente, há uma nova opção que permite justamente desabilitar o avanço automático de vídeos. Veja como fazer isso! 🙂

Com o app do X aberto no seu iPhone ou no iPad, comece a reproduzir qualquer vídeo.

Com os controles sendo exibidos na tela, toque no ícone representado por uma engrenagem e em “Avançar automaticamente” para desativar esse comportamento.

A qualquer momento, você pode habilitar de volta o avanço automático realizando o mesmíssimo processo.