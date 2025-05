Cook promete investimentos e a Apple Intelligence na China “o quanto antes”

Em visita à China, Tim Cook afirmou durante reunião com o Ministro da Indústria e Tecnologia da Informação do país, Jin Zhuanglong, que continuará investido por lá. De acordo com a Bloomberg, o CEO da Apple prometeu ajudar o “desenvolvimento de alta qualidade da cadeia de suprimentos” em resposta a um pedido do próprio Jin.

Entre os tópicos abordados, estavam a presença da Apple no país, serviços de nuvem e o gerenciamento seguro de dados online. A companhia, vale recordar, teve que adotar uma posição diferente no país asiático no que se refere ao iCloud, uma vez que a China exige que plataformas armazenem os dados de clientes chineses localmente.

Em termos de participação no país, a Maçã enfrenta uma espécie de dilema. Mesmo com bons resultados no que se refere às vendas de iPhones na China, a empresa vem trabalhando nos últimos anos a fim de transferir parte da produção dos aparelhos por suas empresas parceiras para países como a Índia.

A uma agência local, Cook também falou sobre a Apple Intelligence, que ainda não estará disponível em iPhones comprados na China Ocidental quando for lançada. O executivo afirmou que a Maçã está trabalhando para oferecer seus serviços de IA aos chineses “o mais rápido possível”, restando apenas concluir o processo regulatório.

A Maçã, vale recordar, está à procura de uma empresa de IA parceira na China para oferecer uma integração alternativa ao ChatGPT (da OpenAI) na Siri, uma vez que empresas globais precisam de autorização para operar com serviços de IA generativa no país (algo que nenhuma gigante americana conseguiu até agora).

Na visita à China, Cook apareceu em imagens acompanhado do COO da Apple, Jeff Williams. Entre os compromissos dos dois, esteve uma visita conjunta a uma fazenda orgânica (como mostra a foto que ilustra este post) e a uma loja da Maçã em Pequim.